父退休「躺著年領80萬」 節儉生活兒崩潰爆：尿三次才沖水

老人家有自己習慣的生活方式，有網友爆料父親每年「躺著可以領80萬」，卻因為生活過於節儉，恐影響健康，因而詢問網友要如何才能改善他的老年生活？但許多網友則認為無須干涉，注意父親健康、衛生用品更換頻率即可。

有網友在PTT上發文表示，爸爸現已退休，卻過得相當節儉，每年「躺著可以領80萬」，當中包含農保年領8萬多、股票股利每年20萬，農地、房租收入每年36萬、18萬，即便不到大富大貴，但也算財務自由。

原PO抱怨父親省錢省習慣、生活品質非常難改，「愛自己煮關廟麵、青菜當一餐」、「外套好幾件，只穿同一件，穿破還在縫」、「鞋子除非底磨到沒了，也要繼續穿」、「尿尿都要累積三次才沖水」、「牙刷、毛巾不常換新」，因此詢問網友如何才能改變他的老年生活？

許多網友表示無須干涉他的生活，「人家過得舒服，你就要跟人家過不去」、「你的希望沒用，他喜歡幹嘛就幹嘛」、「你要他多花錢，對他才是痛苦跟沒品質」、「他是在享受生活，幫他守財就好」、「他就習慣這樣生活呀」。

也有許多人叮嚀要注意衛生用品更換的問題，「牙刷直接放一支新的」、「牙刷要換就是，就跟他說牙刷50元不換，之後植牙一顆5萬」、「鞋子跟牙刷要換，免得影響身體健康」，其他人則留言「他有錢不用靠你養，你就應該很感謝了」、「跟他說希望你可以多陪他久一點，健康第一」、「他缺什麼就幫他買，不用管碎碎念」。