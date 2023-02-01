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算命說吃牛會衰！男大生聚餐誤食下場曝：反正我是不敢再吃了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友小時候曾被算命師告知不能吃牛，因此從小父母就沒讓她碰過一次牛，她也不禁好奇，「不知道也有人被算命師講過而終生不吃牛的嗎？」。圖／ingimage
有網友小時候曾被算命師告知不能吃牛，因此從小父母就沒讓她碰過一次牛，她也不禁好奇，「不知道也有人被算命師講過而終生不吃牛的嗎？」。圖／ingimage

不少家長會帶著寧可信其有不可信其無的想法，帶著孩子去算命。一名網友表示，小時候曾被算命師告知不能吃牛，因此從小父母就沒讓她碰過一次牛，但她實在太好奇牛的味道，就偷吃了一次，但吃起來是不熟悉的味道，隨即就吐出來了，她也不禁好奇，「不知道也有人被算命師講過而終生不吃牛的嗎？」。

一名網友在Dcard「命理好好玩」板以「有因為算命被禁止吃什麼嗎？」為題發文，她好奇，大家是否有因為算命或宗教因素不能吃某個食物，她小時候曾被算命師說，命中帶魁罡星，若吃牛的話這顆保護星會被破壞受損、會喪失保護作用。

原po的父母寧可信其有不可信其無，因此小時候就沒讓她碰過牛，但和同學聚餐時，還是會想偷偷嘗嘗看牛的味道，所以有偷吃過一次，但她覺得是不熟悉的味道，所以隨即吐出來了，於是想問問，「不知道也有人被算命師講過，而終生不吃牛的嗎？想知道有沒有人跟我一樣」，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「我妹被廟裡的師父說不能吃牛，不然脾氣會跟牛一樣大，但他完全沒吃牛，脾氣還是一樣有夠機掰」、「我阿嬤幫我去算過，說我終身不能吃麥當勞的蘋果派」、「醫生說不能吃：偶爾偷吃一點沒關係吧？算命師說不能吃：我絕對不能吃，就算不知道吃了到底有什麼影響」、「我爸以前也不吃牛，自從某次去田裡被牛踩到，他就開始吃牛了」、「不吃牛肉這樣的人生有點可惜欸，牛肉這麼好吃」、「人生自己決定啊，不要聽算命瞎扯，要吃就吃，不吃就不吃」。

有網友分享自身經歷，他被算命說不能吃牛，加上鄉下人世世代代務農，更不能吃，會衰、讀書會不順，大一時去吃吃到飽壽喜燒，他們整桌不能吃牛，結果店員聽錯，就全都上牛肉，吃到後面才知道，沒想到騎車回學校路上，出車禍被送到醫院，剛好又是期中週，他完全沒辦法讀書，只考了40分，「反正我是不敢再吃了」，有網友的弟弟也是被禁吃牛肉，但沒在管，「現在也是活得好好的，前途不敢說很好起碼也是警大畢業公務員」。

有網友則分析，「這裡科普一下，是要命中有帶魁罡的才不能吃牛，沒有帶的吃啥都隨你開心，當然有捨有得，有帶魁罡的人帶有貴氣，可以當作運氣好，貴人緣佳的感覺，一旦吃了牛肉，你的貴氣就會消散，諸事就會稍微不順起來，吃的越多就越不順這樣子」。

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