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陶朱隱園疑徵保全月工時288小時 薪水曝光網友喊：爽缺！

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市信義計畫區的知名豪宅陶朱隱園。圖／中華工程提供
台北市信義計畫區的知名豪宅陶朱隱園。圖／中華工程提供

豪宅保全，月薪多少才合理呢？網友在「●【爆廢公社公開版】●」放上截圖分享職缺，發現工作地點又在台北市信義區，業主又是威京集團，推測應該是知名豪宅「陶朱隱園」在徵保全，不過保全的工作時數長，月薪卻僅4萬5讓部分網友認為「實在太低了」。

有網友在臉書社團截圖分享人力銀行上的職缺：「陶朱隱園徵保全，有興趣可以去試試 ，頂級豪宅耶。」職缺標題為「威京集團急徵-台北市信義區日班安管員，288小時月薪45000元」，工作時間為早上7點到晚上7點，月工作時數288小時，可排休6至7天，月薪4萬5，特殊節日有禮金、禮品等。網友笑道：「一戶都沒有，爽缺」、「雖然住不起豪宅，但可以在豪宅打嗑睡」。

貼文一出，最引人注目還是豪宅保全的「薪水」，有些人認為豪宅保全工時那麼長，月薪4萬5實在太低：「薪水還不夠付一戶的管理費吧」、「時薪156？天橋上乞討好像都不止這樣」、「房價這麼貴保全薪水竟然這麼平常」。

此外，不少網友指出，豪宅保全恐怕有門檻：「別傻了，就是這種住戶最激8了」、「要特勤退下年輕的吧」、「這種的薪水，對管理員的身體素質跟履歷也有一定程度的需求，不是什麼貓貓狗狗都能當的」。

針對保全業超長工時的問題，網友也道出「薪酸」：「台灣90％的保全業者只用他們所謂的保全法去算薪資，根本不理勞基法，豪宅開45已經很基本了。」

豪宅 保全 薪水 陶朱隱園

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