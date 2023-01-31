同款泡麵「重量版 vs.超值碗」 撕開碗蓋他傻眼：重在哪？

泡麵對於許多人來說是最能快速填飽肚子，價格也比較便宜的產品，有網友看到一款經典口味的泡麵分別出了重量版和超值碗兩種尺寸，好奇之下各買一碗回家比較看看，沒想到打開包裝一看卻讓他非常傻眼，照片一PO出也引起眾人討論。

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出的照片看到，桌上擺放了兩種同一品牌口味但卻不同尺寸的泡麵，一碗是「重量版」、另一碗是「超值碗」，他將泡麵碗蓋撕開後，裡面同樣各有醬料包和粉包，也有一塊麵體，但讓人傻眼的是重量版的碗比較大，超值碗比較小，裡頭的麵體size卻相同，讓他好奇想問「除了碗比較大以外…到底重在哪？」

多數人都認為應該是差在碗的大小，而非麵體大小，「重在水能加多點」、「湯可以裝多一點」、「水裝滿就比較重了」、「多了空間可以多加熱開水，時間允許的話，麵體還能吸多水膨漲更大條一點」、「紙碗加大，比較重」、「重在碗啊」、「重量版的碗比較重，超值版因為價格較便宜，所以叫超值」、「它的『重量版』也沒有說麵啊，搞不好指的就是碗？」、「湯可以裝比較多了，灌湯灌到飽」。

還有網友推測「小碗不是寫75g嗎？重量碗應該是110g，差別就是大碗約等於1.5小碗，如果麵的厚度沒有區別，可能重量碗的麵壓得比較緊，直接上秤會比較準」、「它的意思是碗加大麵量不變，碗等於是重量版的意思，超值版意思是體積更小更方便攜帶，一樣空間可以放更多碗，所以超值」。事實上，網友描述的重量有誤，官方標示的重量版應為100g，一般碗裝則是90g，超值碗則標示75g。