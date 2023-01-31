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全台最頂老街是哪？PTT熱議北部的「這裡」：起霧像仙界

聯合新聞網／ 綜合報導
太平老街位於雲林縣斗六市的太平路上，全長約600公尺，是斗六早年主要的商店街之一，新春期間，街上掛滿燈籠，添加年味。記者陳雅玲／攝影
太平老街位於雲林縣斗六市的太平路上，全長約600公尺，是斗六早年主要的商店街之一，新春期間，街上掛滿燈籠，添加年味。記者陳雅玲／攝影

年節期間，許多人都趁放假到國內景點旅遊觀光，而幾乎每個縣市都有的老街也是熱門旅遊地。有PTT網友便發文表示，年節逛了幾個老街，感覺「老街都不老街了」、賣的吃的喝的用的，都跟現代差不多，除了建築物以外，好像全台也都差不多。他因此想問「各位心中最頂的老街是哪一個呢？」

網友們對此回應，紛紛提出許多自己認為最好的老街，而最多人認為值得一逛的是九份老街，「九份老街的景觀我覺得是最頂的」、「九份吧，只是樓梯很多」、「不只街景特殊 風景也不錯」、「神隱少女都有取景」、「當然是九份阿！古色古香！起霧時好像仙界」、「去過起霧的九份，真的夢幻」、「九份最有感覺」

另外也有許多人認為是彰化鹿港「鹿港或北港，北部老街沒有去的必要，都已經商業化了」、「鹿港老街不錯啊 超大的又有氣氛」、「鹿港最古色古香」、「鹿港啦，去鳳珍餅舖就值得了」。

除此之外還有人提到「西螺老街不到頂 不過算有特色還不錯」、「迪化街的老街味也不錯」、「大稻埕是唯一還有延續實用用途的吧，其他都是觀光用」、「士林老街」、「太平老街」；也有些人認為，台灣的老街都大同小異「台灣的老街不就攤販街」、「台灣老街就是夜市攤換地方擺而已」、「全台灣老街賣的東西一摸一樣沒有特色」。

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