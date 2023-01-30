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他在路橋拾獲手機好心放火車站 失主竟嗆：為何不送派出所？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在陸橋上拾獲手機，並將失物送至宜蘭龜山火車站。圖擷自騎車環島趣
有網友在陸橋上拾獲手機，並將失物送至宜蘭龜山火車站。圖擷自騎車環島趣

當撿到失物時該怎麼做呢？有網友日前騎車環島在路橋拾獲一支手機，聯絡上失主後，並告知放置在宜蘭龜山火車站，對方卻態度不佳質問「為什麼不送派出所？」，讓許多網友紛紛嗆「真是沒禮貌」。

有網友在臉書社團「騎車環島趣」發文表示，日前在陸橋上拾獲一支手機，並聯絡上失主，好心放至宜蘭龜山火車站讓他自行領回，未料卻遭對方態度不佳地質問「為什麼不送派出所？」原PO則回嗆「原本不想撿的，浪費我時間」，對方態度才收斂。

許多網友為原PO抱不平，氣憤批評手機失主，「真是沒有禮貌，基本禮儀都不懂」、「這種沒禮貌的直接丟下橋叫他自己來撿」、「口氣不好直接把手機丟了，請對方自己找」、「就讓手機在地上自生自滅吧，反正很有可能被車子輾過」、「不用解釋太多，態度太差聽到不想聽到的，直接不用理他」。

其他人則留言，「您真有風度，給你讚讚讚」、「你很有愛心哦」、「找一隻浪浪，讓他背著跑」、「這年頭好人難做，無視路過保平安」、「要是我，我就故意騎到梨山派出所」、「橋旁邊就是河了」。

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