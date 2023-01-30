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女子進去裸湯區「用手機狂拍照」 遭制止竟無辜回1傻眼理由

聯合新聞網／ 綜合報導
裸湯區是禁止使用手機的。 示意圖／ingimage
裸湯區是禁止使用手機的。 示意圖／ingimage

每當寒流來襲，不少人都喜歡泡湯暖暖身子，其中也有部分人偏好裸湯，希望可以達到完全的放鬆。不過，日前一名女網友在臉書上發文，氣憤表示有位女子在裸湯區開啟「觀光客模式」用手機瘋狂拍照，當下上前試圖制止時，對方竟然無辜回答「我不知道欸」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，她在貼文開頭就寫道，「所謂的裸湯區，基本概念都應該知道，大家都是坦誠相見的」。然而，原PO居然在裸湯區遇到一位「包的像顆粽子」的女子，當時放下包包後就開啟觀光客模式，用手機在裡面狂拍猛拍，令原PO氣憤上前提醒「裸湯區不能使用手機啊！」

沒想到，對方竟然回答「真的啊？這個我不知道欸」，導致原PO的理智線當場斷掉，「害我大過年期間，把妳家祖宗十八代全部叫出來請安，沒知識也該有點常識好嗎？」此外，原PO在留言處補充，「本來想請飯店打電話報警處理，但是裸湯區沒有監視器，加上她手機應該是被飯店的反偷拍儀器給干擾（因為看她好像是拍不出來的樣子），其他裸湯區女客人跟她說，要拍出去外面大眾池拍，她才又提著包包走人」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有點扯！搞不好第一次泡溫泉」、「遇到奇葩」、「傻眼，居然在裸湯區拍照，她到底有多沒常識？」、「還是獨立湯屋比較好，泡湯放鬆不喜歡有陌生人來打擾」、「遇到這種人，用溫泉水直接潑她手機也是剛好而已」。

還有網友分享類似經驗，「礁溪泡湯也遇過，有人拿著平板坐著滑」、「真的！上次在北投也遇到一個大爺在用手機」、「進去前不是都有很多貼紙寫禁止帶手機跟拍照，我前幾天也遇到一個，覺得超莫名其妙」、「上次泡裸湯也有位大媽拿出手機拍照，工作人員有制止她」。

溫泉 爆怨公社 偷拍

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