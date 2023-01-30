紫南宮前私人土地寫「廟前免費停車場」 他入場後見1幕氣炸了

每年春節連假前後，許多人都會到宮廟參拜，也因為部分廟宇是在較為偏遠的山區，因此大部分人都會選擇開車前往。不過，一名網友在臉書上發文，透露日前到紫南宮拜拜時，看見某個停車場有「免費停車」的招牌，結果進去之後才發現是「買發財金才能免費停」，讓他有種被欺騙的不舒服感。

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO透露某天開車到南投竹山紫南宮拜拜，抵達時發現附近有個戶外停車場，而且上面還寫著「廟前免費停車場，步行1分鐘」。沒想到，原PO進去停好車之後，才發現停車場內有個攤位，上面大大掛著「買發財金免費停車」。對此，原PO在貼文中不滿指出，「真的很反感這種招式，前面說免費停車，後面才說買發財金才能免費，有種被欺騙的fu」。

進到停車場後才看見「買發財金免費停車」。圖擷自爆怨公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這家是外面寫『免費停車』，停進去才會看到『買發財金』，因為紫南宮真的有免費停車場，所以會搞錯，有被騙的感覺」、「重點不是要不要錢，而是前面只寫免費停車，結果根本不是」、「我第一次去也這樣，重點也不是我跑錯，是他們直接跳出來把我攔下引導進去，連說要不要錢都沒有，停好車之後才跟我說要買發財金才能停，雖然沒多少錢，但是感覺就很強迫消費」。

也有網友認為，「你貪停免費車位，他貪賺發財金，沒毛病啊！各貪各的有什麼好抱怨」、「我都停這個啊，反正我也要買金紙，而且來紫南宮是求財的，幹嘛那麼計較，有捨才有得」、「100塊還會幫你顧車，也不會被A到抓不到兇手，真的物超所值」、「去紫南宮通常會拜拜，既然要拜拜了，正常都會買發財金，買發財金能免費停車也是剛剛好而已」。

還有網友提到，「第一次去吧…當成買個經驗，後面有超大一片的停車場，不用花錢的」、「其實紫南宮有免費停車場，而且很大，外面這些買發財金停車的根本不是廟方經營」、「紫南宮其實有個免費的停車場很大，不懂的人才會跑去私人的停車場，既然停了那就付費啊」、「紫南宮的停車場很大，出門如果害怕走…乾脆別出門好了」。