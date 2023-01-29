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當眾在餐廳脫褲…她拿兒童馬桶讓女兒如廁 網怒：當別人不用吃飯？

香港01／ 桃樂斯
近日有餐廳客人發文，指在餐廳看見有母親居然不管他人正在用餐，直接拿出兒童便攜式馬桶讓女兒如廁，不滿稱：「別人都不用吃了嗎」。圖／截自「爆廢公社二館」
近日有餐廳客人發文，指在餐廳看見有母親居然不管他人正在用餐，直接拿出兒童便攜式馬桶讓女兒如廁，不滿稱：「別人都不用吃了嗎」。圖／截自「爆廢公社二館」

出外吃飯最怕遇上自私客人，居然有人會叫子女當眾如廁。近日有餐廳客人發文，指在餐廳看見有母親居然不管他人正在用餐，直接拿出兒童便攜式馬桶讓女兒如廁，不滿稱：「別人都不用吃了嗎？」該母親惡劣行徑引來網友批評，直斥缺德和不衛生，「沒底線了」、「今年最狂」，又擔心女孩長大後「如果知道小時候有過這樣的豐功偉業，不知道會怎麼想…太過分啦」。

該客人在facebook爆廢公社二館發文，並附上2張圖片，寫道「過年出遊，很多不便，可以體諒…但化妝室（廁所）明明就在後面，你就拿出馬桶，在我們桌旁讓小孩蹲，你們是已經吃飽了，別人都不用吃了嗎？」。

圖片可見，餐廳中心有年幼女童剛如廁完畢，使用的兒童便攜式馬桶放在桌子和桌子之間，變相在場食客都看到，母親隨即為她整理內褲以穿回褲子，身旁長輩未見阻止，其他座位仍有不少食客正在用膳。

原PO在圖片清楚標示，其實廁所就在正後方，質疑該母親為何連幾步路都不願意走，偏要在大庭廣眾之下讓女兒如廁，不但影響環境衛生，更會使其他客人失去食慾，感到不忿。

貼文惹來網友批評，直斥難以接受，「很誇張」、「真的倒胃口」、「這家長臉皮也太厚了吧」、「什麼奇葩家長」、「超沒品的爛人」、「這全家都沒救了」、「家長怎麼不也順便讓眾人看」、「嫌店家廁所髒，大家嫌你髒」，有留言揶揄是「當自家客廳喔」、「『媽媽a夢，幫幫我！』，『真是拿你沒辦法…攜帶式馬桶!!!』」。

有人直斥家長不懂保護女兒，任由她被陌生人看光，「撇開別人吃不吃飯的問題，直接把私處露給大家看欸…這也太不保護自己女兒了吧」、「留下來等小女孩長大後給她看」。有網友則分享自己見過其他無品家長的經歷，「我在餐廳看過有人直接在餐桌上幫小孩換尿布，屎味瀰漫」。

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文章授權轉載自《香港01》

有餐廳客人發文指在餐廳看見，母親拿出兒童便攜式馬桶讓女兒如廁，因而不滿稱「別人都不用吃了嗎？」。圖／截自爆廢公社二館
有餐廳客人發文指在餐廳看見，母親拿出兒童便攜式馬桶讓女兒如廁，因而不滿稱「別人都不用吃了嗎？」。圖／截自爆廢公社二館
原PO亦有在圖片清楚標示，其實廁所就在正後方，質疑該母親為何連幾步路都不願意走。圖／截自「爆廢公社二館」
原PO亦有在圖片清楚標示，其實廁所就在正後方，質疑該母親為何連幾步路都不願意走。圖／截自「爆廢公社二館」

馬桶 餐廳

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