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西濱撞見「黃色小鴨」怪車開上路 內行人曝：一輛要30萬！

西濱撞見「黃色小鴨」怪車開上路 內行人曝：一輛要30萬！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾過年期間行經西濱公路時，發現有一輛外觀黃、白、橘配色像是「黃色小鴨」的奇怪車輛。圖擷自TikTok
一位民眾過年期間行經西濱公路時，發現有一輛外觀黃、白、橘配色像是「黃色小鴨」的奇怪車輛。圖擷自TikTok

一位民眾過年期間行經西濱公路時，發現有一輛外觀黃、白、橘配色像是「黃色小鴨」，大小比機車還小的奇怪車輛在路上行駛，影片曝光後引起網路熱議，紛紛討論車種。

原PO在TikTok貼出一段影片，透露日前經過西濱公路，往竹北市區方向行駛，看到一輛造型神似飛船又像鞋子的全覆式躺車行駛在路肩，配色遠遠看去有如「黃色小鴨」，車的體型相當迷你，高度僅一般車輛的一半，若沒注意可能會不小心發生擦撞。

不少網友看到後熱烈留言「可愛但是很危險」、「走西濱去淡水常常看到這台」、「行走的棺材」、「這也能上路？車牌呢？」、「感覺沒注意到就會被輾過去」。

有內行的網友指出這台是「全覆式自行車」，價格至少一萬歐元（約30萬新台幣）起跳，是使用人力踩踏的三輪車，可以躺著騎乘，也有人稱為「躺車」。

據台灣法令，雖然這款全覆式自行車是人力踩踏，但因為是三輪非二輪，並不視為自行車，目前三輪以上慢車除了在特定觀光區域能夠騎乘，其他大多數縣市地區都是禁止上路的，此外，若該輛三輪小車是以電力發動，也會違反了《道路交通管理處罰條例》32-1條，非屬該條法定之動力器具，於道路上行駛或使用者，得處1200元至3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

自行車

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