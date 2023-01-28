台東無菜單料理「六人收3600僅3道菜」 他怒嗆： 有夠黑心

春節連假期間許多人會安排旅遊行程，有位網友前往台東知名原住民餐廳用餐，一家六口共消費3600元，僅上了三道菜，氣得發文直呼「有夠黑心！沒道德！」，許多網友也認為相當誇張。

有網友在「爆廢公社二館」發文表示，日前預約位於台東的原住民無菜單料理餐廳，以人頭計價收費，單人600元，原PO一家六人用餐，共消費3600元，但僅上了三道菜，就連事前致電詢問的石頭火鍋也沒有，讓原PO氣得大罵「有夠黑心！沒道德！好意思收一個人600元」、「虧花甲少年還打廣告，根本誇大報導」，並提醒網友「去吃的時候最好三思，不然我怕大家吃完會直接砸店」。

網友怒指每人600元的無菜單料理僅三道菜。圖擷自「爆廢公社二館」

留言中有人建議，不要太相信藝人或網紅介紹的餐廳，由於是知名人物到訪的關係，店家準備的份量都比平時還要豐富，往往誤導不知情的消費者，導致民眾踩雷。

許多網友傻眼回應，「太扯」、「這樣的菜色真的讓人無語」、「右下那盤是地瓜加煎蛋？要吃這個還要跑去台東嗎？」、「600去吃吃到飽還比較開心」、「坐等店家回應，希望不是一副理所當然的答案」。