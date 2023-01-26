賓士三寶逆向衝南橫賞雪！24秒逼退影片曝光 網友笑翻開酸了

年假期間很多民眾會選擇出國旅遊，尤其距離台灣較近的日本是國人旅遊熱門地。不過有網友抱怨，他的朋友有刺青，去日本旅遊時，準備在飯店澡堂洗澡，卻被飯店業者「大吼趕人」，底下網友看完反酸他「刺青者不能進入日本澡堂泡湯，這是常識好嗎？丟臉到國外」。

2023-01-25 10:52