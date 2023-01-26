賓士三寶逆向衝南橫賞雪！24秒逼退影片曝光 網友笑翻開酸了
今年春節連假剛好碰上寒流來襲，台20線南橫公路飄起白雪，吸引大批民眾上山追雪。然而，一名網友在臉書分享一段24秒的影片，可以看見一台賓士車逆向行駛，結局曝光後也掀起討論，有網友笑翻直呼「硬闖失敗！」
昨（25）日一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享一段24秒的影片，可以看見當時南橫公路一片雪白美景，許多民眾都興奮上山賞雪。不過，一名開著賓士車的駕駛疑似受不了超長隊伍，於是直接逆向往前行駛，結果卻被順向開過來的車子逼退，最後只能沿路倒車後退。對此，原PO在貼文中寫道，「排隊的都笨蛋，就你最聰明走旁邊車道，結果還不是被逼退，山路還這樣搞」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛開酸，「明知道在塞車還這樣開，真的是找死」、「哪來的自信可以一路暢通」、「過年期間一堆三寶」、「沒買快速通關，硬闖失敗」、「又一個只會買車不會開車」、「這台賓士倒車技術不行」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人，結果踢到鐵板了」、「為什麼要留縫讓他？一路退到尾才對」。
事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第45條第1項，「不按遵行之方向行駛，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰」，第50條也指出，「在設有彎道、坡路、狹路、狹橋、隧道、圓環、單行道標誌之路段、快車道或大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口，且為大眾捷運系統車輛導引路線上倒車，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰」。
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