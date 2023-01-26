塞車尿急別用寶特瓶！他出動1物優雅解決 過來人讚：男女適用

春節期間國道湧現大量車潮，尖峰時段難免會塞車，這時突然尿急就慘了。日前一名網友在網路上發文，討論關於「塞車遇到內急的解決方式」，並推薦一款男女通用，而且乾淨衛生的好物，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「塞車遇到內急該怎麼辦？」為題發文，原PO提到塞車時突然想上廁所該如何處理，是個被問到爛的問題，但是大多人都會用類似玩笑話的回答應付，而且答案不外乎就是拿寶特瓶接住，或是找草叢快速解決。

原PO表示自己心裡一直有個還不錯的答案，就是使用「成人紙尿布」，不僅不佔空間、丟棄方便，大小便也都可以解決。然而，原PO坦言家裡剛好有小小孩，所以知道尿布的吸水威力有多強，「即使緊貼著尿布尿，私處那邊一樣是乾爽，包一包丟了」。

貼文底下吸引大量回應，不少過來人紛紛表示，「尿布好用，我行之有年了，男女皆適用」、「兒童尿布即可」、「日本綜藝節目去非洲找人，都一律建議穿紙尿布，還算不錯的方法」、「聽過去美國時代廣場跨年的，真的有人會包成人紙尿布，很實用的」。

也有網友推薦其他好物，「有種尿袋裡面會有結晶，可以吸尿跟除臭」、「有杯子造型的尿壺」、「就善用休息站就好，何必一定要開2到4小時才要去休息」、「2公升牛奶的罐口比較大」、「有應急小尿袋，重點是你會想用…」、「尿空的手搖杯」。

還有網友提到，「有開過刀麻醉後的人就知道，坐著尿尿是尿不太出來的」、「包了沒訓練也尿不出來，你是要每次開車都要包尿布？」、「重點是無法預先包好尿布啊」、「我覺得小便還好…想大號的時候真的很痛苦」、「如果你記得先穿尿布，怎麼不記得上路前先尿好」。