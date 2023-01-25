走春塞車排隊9.5小時 實際吃到飯「僅30分鐘」他嘆：頭殼壞掉

許多民眾都會在春節期間走春出遊，然而一名網友卻表示，自己選擇到南部走春，整個過程在國道塞了5小時，排停車位和排隊吃飯等了2個多小時，實際吃飯時間僅30分鐘，讓他大嘆開車出門旅遊的自己「頭殼壞掉」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文說自己在新年期間選擇到南部走春，開車出遊後一連串的等待和塞車至少9.5小時，最後實際吃到飯的時間僅30分鐘。

該名網友補充，自己走國道塞了5小時、開到風景區2小時、排停車位1個半小時、排隊吃飯等1小時，最後吃飯時間「只有30分鐘」。這一連串的行程，讓他覺得連假開車出門的自己「頭殼壞掉」，回程時自己又塞在車陣，讓他相當無奈。

許多網友留言表示「不塞就不是過年了」、「現在社會年味淡了～唯有出門塞車才能感受濃濃的年節氣氛阿～」、「小時候過年是分享年夜飯吃了什麼稀奇的東西。長大了是比賽分享過年去了多少的景點。現在的人，過年是分享誰塞了幾個小時的車....」、「明明知道年假一定會塞車，還勇敢出門的，都是狠人」、「滿足你們想車聚的機會」。