他怨日本泡湯遭趕人 網一看不挺：「這類人」不能進是常識！

年假期間很多民眾會選擇出國旅遊，尤其距離台灣較近的日本是國人旅遊熱門地。不過有網友抱怨，他的朋友有刺青，去日本旅遊時，準備在飯店澡堂洗澡，卻被飯店業者「大吼趕人」，底下網友看完反酸他「刺青者不能進入日本澡堂泡湯，這是常識好嗎？丟臉到國外」。

一名網友在臉書「匿名2公社」發文表示，他朋友過年去日本旅遊，在飯店公共澡堂洗澡，人已經洗好下去大眾池泡湯，飯店業者卻衝進來對著朋友大吼趕人。原來是因為朋友身上「刺了半甲的刺青」，聽到業者怒斥，友人還因為聽不懂日語，想拿板凳起來嚇唬對方，最後遭到業者報警處理。

貼文一出，馬上引來網友批評「這是常識，日本一堆地方都禁止刺青泡湯，丟臉到國外」、「真是丟臉，刺青者不得隨意泡湯是日本文化，如果冒犯了大可道歉理解原因就好，結果拿凳子嚇對方，不僅真正黑道看不起你，自己都還丟臉丟到國外去！」、「請尊重他國文化」、「日本的澡堂類就是有刺青的人就不能泡」、「我以為有刺青不能進入日本澡堂是常識了」。