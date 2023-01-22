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一個月前就訂位！到現場竟被告知「沒菜了」 網：年夜飯吃空氣

一個月前就訂位！到現場竟被告知「沒菜了」 網：年夜飯吃空氣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友一個月前就已訂好年夜飯聚餐，沒想到抵達後卻被告知「沒菜了」。翻攝爆料公社
網友一個月前就已訂好年夜飯聚餐，沒想到抵達後卻被告知「沒菜了」。翻攝爆料公社

許多民眾會在除夕夜與親朋好友圍爐、聚餐，除了在家自己煮之外，也會選擇到餐廳用餐。然而有網友一個月前就已訂好某間嘉義的餐廳，打算與家人共進年夜飯，沒想到昨天（21日）到現場後卻被餐廳告知「沒有菜了」，讓網友相當傻眼。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己在一個月前就已經和嘉義某餐廳訂位，打算在該餐廳與家人共享年夜飯。除夕當日一家人到現場後，發現桌上確實有訂位牌，上面也寫著正確的姓名、電話與人數，但店家卻過來表示「不好意思沒有菜了」，讓16人除夕夜用餐撲空。

原PO面對這個狀況，直呼「太誇張了吧」，並反問餐廳這樣不負責任地用一句話帶過，氣得直問「我們除夕吃什麼？」，引來許多網友留言表示「吿這店家契約不履行，求償⋯」、「訂位沒有順便訂菜喔⋯⋯賣完就⋯」、「看到店家評論，真的有夠糟糕，這樣的店還有辦法營業，我也是服了」、「店家讓你們訂心酸的喔，傻眼」、「這真的太扯了⋯」、「沒有菜有有位子是要客人吃空氣？？」。

但也有疑似知情的網友留言，說明「有看到是廚師同時住院（不只一位），但店家理虧在於發生的第一時間沒有先處理～可以先致電已訂位客人或是趕快找其他人手...危機處理不好...」。

除夕夜 年夜飯

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