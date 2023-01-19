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回收放門口總挑「值錢的」撿 他怒在紙箱寫：要拿全拿走

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在紙箱回收物上寫下「要拿就全拿走，不要留垃圾」。圖擷自爆怨公社
網友在紙箱回收物上寫下「要拿就全拿走，不要留垃圾」。圖擷自爆怨公社

農曆年節前夕，家家戶戶大掃除，有網友發文氣憤表示，總是有撿回收的人將值錢的回收物撿走，垃圾卻留在原地，引來許多網友的共鳴，但也有人認為垃圾跟回收不應該放在一起，或是可以選擇丟回收車。

有網友在臉書「爆怨公社」發文表示，通常回收物放在門口，附近就會有撿回收的人自行拿走回收物，但總有只想撿便宜的人，撿走回收物，垃圾卻留在原地，他氣得直呼「那我自己拿去賣就好啦！」、「抱怨一下總是有老鼠屎！」

許多網友也分享經驗表示，「我家門口我放一堆回收，他們只拿值錢的，其他不值錢的回收就放原地，一地的垃圾等於我再重新收拾一次」、「真的，玻璃也是回收，所以我放一起，就是有的會把玻璃挑出來，公賣局的玻璃米酒瓶怎麼不挑出來」、「最可惡的是，拆廢鐵賣還把螺絲隨處亂丟，看哪個倒楣的人會碾過刺破輪胎」、「有些撿回收的，只想撿酒瓶或比較好賣的，其它回收物就不拿」。

其他人則回覆，「如果要放垃圾就自己回收、分類，丟垃圾，人家是回收，不是清垃圾」、「我也常這樣，所以我現在都丟回收」、「可憐之人必有可恨之處」、「撿回收大多數的人都很辛苦的，下次丟紙箱就好了」。

爆怨公社

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