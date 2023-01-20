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「行人地獄」又一處？內湖斑馬線上貨櫃佔據 網曝真相後引論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出內湖一處馬路上擺放著貨櫃，紅線則隨邊緣劃設，引發討論。翻攝自「爆廢公社二館」
網友貼出內湖一處馬路上擺放著貨櫃，紅線則隨邊緣劃設，引發討論。翻攝自「爆廢公社二館

近日台灣的交通狀況常常被稱作「行人地獄」，爆料公社有網友即貼出台北市內湖區新明路一處馬路，竟出現私人貨櫃大幅佔據路面，標線則沿著貨櫃底部劃設，讓網友批評「別的國家：解決問題；台灣：繞過問題」，沒想到許多網友卻挖出資料，指出該處確實為私人土地，並非公共空間，引起網友討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張圖，圖中有一個巨大的私人貨櫃疑似放置在馬路上，就連紅線都要配合這個貨櫃沿著邊線劃設，斑馬線空間也遭大幅縮減，使得原PO大酸「別的國家：解決問題；台灣：繞過問題」。

沒想到許多網友見狀後，挖出該地資料，發現該處為台北市內湖區新明路，根據土地所有權的資料顯示，該處確為私人土地，引來許多網友聲援。

網友紛紛表示「看也知道是私有地…」、「私有地啊～不圍起來就被畫線變公共用了～」、「這很久以前就有人提出相同位置照、相同問題，左右附近鄰居也有上去證明，那裡是私人土地，政府沒徵收或者地主不願徵收」。

有網友認為，即便是私人土地，畫標線仍不可如此草率，問題不在地主而是在市政府，表示「怎麼一堆人在糾結是不是私人土地，就算是私人土地線也不該這樣畫，政府機關完全是便宜行事。顯然一堆人的腦似乎根本沒有判斷事情的能力」。

爆廢公社 北市 內湖

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