快訊

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

餐旅系女實習直擊「打掃阿姨大剌剌一幕」飯店杯子再也不敢用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，曾在飯店實習時看到打掃阿姨將刷馬桶、刷杯子的菜瓜布放在一起。 示意圖／ingimage
一名女網友表示，曾在飯店實習時看到打掃阿姨將刷馬桶、刷杯子的菜瓜布放在一起。 示意圖／ingimage

大部分的人住飯店都會使用房間內的杯子喝水或泡咖啡，不過有一名餐旅管理學系畢業的女網友表示，她大學實習時，看到打掃阿姨將刷馬桶與刷杯子的菜瓜布放在一起後，從此以後住飯店，沒再用過任何杯子，文章曝光引發網友留言驚呼，「喔喔，夭壽嘎！」

媒體人DJ金寶在臉書分享粉絲留言。該名女網友說她當初看了韓劇情定大飯店後，跑去讀餐旅管理學系，大四要實習才發現許多飯店都不給實習費，最後才找到一家每個月給1萬2000元的飯店，「但一天要清12個房間，畢業完全沒做相關工作，太血汗」。

她還說，實習時看到打掃阿姨將刷馬桶、刷杯子的菜瓜布放在一起，從此之後住飯店就沒再使用過任何的杯子，心中留下的陰影一直影響著她直至現在。

不少人看完紛紛留言說，「不敢用了」、「看那個杯子，我都自帶洗碗精洗完才用。「萬用菜瓜布」、「明明是同一塊菜瓜布」，還有人說「我們以前還拿枕頭套擦馬桶和杯子」、「毛巾吸水、枕頭套擦玻璃」。

甚至還有人說自己更慘，實習兩個月沒薪水，「幸好我當初看完情訂大飯店沒有真的跑去飯店業」，但也有人說可能是旅館真的徵不到人。「你沒看現在飯店都外籍生，為什麼？呵呵~」、「實習領6000」、

更有人指出自己當時一天做12小時，常常連做10天，一個月只休5天，連續的第六天還要打廚房的卡，不能打飯店卡，打錯會被用三字經問候，年輕的pt會被要求打完卡回來繼續做，還說「不是要拗你，是要你學東西。」

此外，有網友表示，某些餐旅業嚴重的還會忘記排班給實習生，讓一些實習生差點無法完成實習。而現在因為有些公司起薪太低，造成許多餐旅產業畢業生寧願去當月入4萬多的作業員，也不想當基本工資26000多的房務員或餐飲服務生。

延伸閱讀

餐飲業加薪大搶人才 連鎖集團缺工找解方

觀光業攬才迎復甦 不只加薪加福利還送員工學習

開放移工補人力荒 飯店業界聲聲喚

高雄中山工商建教合作考核一等 學生在廠領薪水、在校領津貼

相關新聞

餐旅系女實習直擊「打掃阿姨大剌剌一幕」飯店杯子再也不敢用

大部分的人住飯店都會使用房間內的杯子喝水或泡咖啡，不過有一名餐旅管理學系畢業的女網友表示，她大學實習時，看到打掃阿姨…

日本最棒？台人愛批國旅爛 他曝待京都半年經驗：台南贏了

隨著國境解封，加上今年春節有長達10天的連假，已經有不少人買好機票，準備出國去玩，其中日本更是許多人的首選，有網友把日本跟台灣旅遊比較，幾乎都是日本壓倒性勝利，但有一名出差到京都半年的網友表示，則認為「台南」贏了。

台情侶沖繩自駕撞人遭逮捕「拘留十天」 網看肇事原因罵翻

「台灣交通地獄輸出到國外！」近日一對台灣情侶至日本沖繩自駕旅遊出車禍，男方右轉時撞到一台直行的腳踏車，對方受了輕傷，情侶也報警了但隨即遭日本警方逮捕，原本被告知48小時內可以出來，但後來檢察官又說要多拘留男方十天，女友因此急著上網求助找律師。

米其林名廚也崩潰！台北人怎麼忍受塞車輪迴 網點名1縣市更慘

台灣的交通環境相當惡劣，不僅行人沒有良好的行走空間，每到尖峰時段的塞車狀況更是恐怖。米其林名廚江振誠在臉書上發文，無奈提到台北人到底怎麼忍受塞車問題，而貼文曝光後也掀起討論，有苦主指出「新竹更可怕」。

現代人年夜飯難揪「沒人聚餐寧願出國玩？」 網友：2理由早就如此

春節除夕的年夜飯，是傳統上家人們要一年一度團聚圍爐的時刻。卻有PTT網友發現年夜飯越來越難約，「一堆親戚要趁過年出去玩」、「寧願出國爽自己」，讓他大嘆豈有此理！引來許多網友回應「難搞親戚太多」、「很多人只有這時候才有長假」。

陸製螺螄粉全面下架！鄉民怒指1食品才該被禁止 眾人超有感

經濟部貿易局日前宣布，目前並未開放中國大陸製螺螄粉進口，並要求食品通路和電商平台全面下架。對此，一名網友在網路上發文，提到「油魚」對人體的負面影響，並強調油魚才是真正應該被禁止的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。