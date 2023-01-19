餐旅系女實習直擊「打掃阿姨大剌剌一幕」飯店杯子再也不敢用
大部分的人住飯店都會使用房間內的杯子喝水或泡咖啡，不過有一名餐旅管理學系畢業的女網友表示，她大學實習時，看到打掃阿姨將刷馬桶與刷杯子的菜瓜布放在一起後，從此以後住飯店，沒再用過任何杯子，文章曝光引發網友留言驚呼，「喔喔，夭壽嘎！」
媒體人DJ金寶在臉書分享粉絲留言。該名女網友說她當初看了韓劇情定大飯店後，跑去讀餐旅管理學系，大四要實習才發現許多飯店都不給實習費，最後才找到一家每個月給1萬2000元的飯店，「但一天要清12個房間，畢業完全沒做相關工作，太血汗」。
她還說，實習時看到打掃阿姨將刷馬桶、刷杯子的菜瓜布放在一起，從此之後住飯店就沒再使用過任何的杯子，心中留下的陰影一直影響著她直至現在。
不少人看完紛紛留言說，「不敢用了」、「看那個杯子，我都自帶洗碗精洗完才用。「萬用菜瓜布」、「明明是同一塊菜瓜布」，還有人說「我們以前還拿枕頭套擦馬桶和杯子」、「毛巾吸水、枕頭套擦玻璃」。
甚至還有人說自己更慘，實習兩個月沒薪水，「幸好我當初看完情訂大飯店沒有真的跑去飯店業」，但也有人說可能是旅館真的徵不到人。「你沒看現在飯店都外籍生，為什麼？呵呵~」、「實習領6000」、
更有人指出自己當時一天做12小時，常常連做10天，一個月只休5天，連續的第六天還要打廚房的卡，不能打飯店卡，打錯會被用三字經問候，年輕的pt會被要求打完卡回來繼續做，還說「不是要拗你，是要你學東西。」
此外，有網友表示，某些餐旅業嚴重的還會忘記排班給實習生，讓一些實習生差點無法完成實習。而現在因為有些公司起薪太低，造成許多餐旅產業畢業生寧願去當月入4萬多的作業員，也不想當基本工資26000多的房務員或餐飲服務生。
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