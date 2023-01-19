台情侶沖繩自駕撞人遭逮捕「拘留十天」 網看肇事原因罵翻

「台灣交通地獄輸出到國外！」近日一對台灣情侶至日本沖繩自駕旅遊出車禍，男方右轉時撞到一台直行的腳踏車，對方受了輕傷，情侶也報警了但隨即遭日本警方逮捕，原本被告知48小時內可以出來，但後來檢察官又說要多拘留男方十天，女友因此急著上網求助找律師。

消息一出，引發不少網友抨擊。Ptt網友發文表示，台灣人去國外自駕，又把在台灣的駕駛習慣帶出去了，原本在台灣就都沒在讓的，現在去國外撞到人了還理直氣壯，這個過年又會更多人去玩，看看又會發生多少次。

也有人回應說「怎不搭大眾交通工具就好，就算是沖繩也很方便啊」、「一堆台灣人左駕都開不好了還右駕」、「慘！撞到行人跟自行車罰很重，三寶到日本還是別開車了」、「拜託日本取消台灣自駕」，還有人痛批說「就不要被這些人搞到不給台灣自駕，害己害人」、「去國外被教訓一下剛好」、「啊，真的把國外當成台灣喔？」

其他人則表示，「晚上昏暗視線有差那開車的就應該更小心」，也有人好奇問說會搞到拘留一定不單純，懷疑駕駛有喝酒或是無照。還有人認為台灣人本身開車右轉真的都沒在讓行人的，連有斑馬線都不讓，「衝衝衝不知道在趕哪點的，真的是爛性！」「沖繩一堆亂開車的台灣人是事實。」

「日本人的歐吉桑」也在臉書粉專發文表示，他很喜歡看台灣人享受日本旅遊的分享文，但是不希望看見車禍，他也po了影片給要去日本旅遊的民眾參考。他說，日本的摩托車三寶幾乎都沒有，但是騎腳踏車的三寶超級多，比方逆向騎或是一面看手機。

他提醒在日本開車轉彎的時候要格外注意「距離感」，台灣只要有空間就有馬上轉彎，但日本人會繼續停在原地，而且會確保很長的距離，最重要的理由是要同步留心對面的馬路有沒有人和腳踏車，所以日本人轉彎會比較慢，速度完全和台灣人不同。

此外，有網友上周剛好也從東京到靜岡自駕，他在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」分享心得指出「在停標（止まれ）一定要停車再開，這是路權大小判斷很重要的依據」，而且安全距離至少2秒車距以上，尤其高速公路，車間距離是重點取締項目。