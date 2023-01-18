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米其林名廚也崩潰！台北人怎麼忍受塞車輪迴 網點名1縣市更慘

聯合新聞網／ 綜合報導
駕駛人都很怕遇到塞車。 示意圖／聯合報系資料照片
駕駛人都很怕遇到塞車。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣的交通環境相當惡劣，不僅行人沒有良好的行走空間，每到尖峰時段的塞車狀況更是恐怖。米其林名廚江振誠在臉書上發文，無奈提到台北人到底怎麼忍受塞車問題，而貼文曝光後也掀起討論，有苦主指出「新竹更可怕」。

江振誠昨（17）日在個人臉書上發文，崩潰寫道「台北人是怎麼忍受這天殺的塞車輪迴的？」貼文底圖還特別選了一張大便寶寶，似乎就在透露他的心情有多麼糟糕，甚至短短一句話就吸引了上千名網友按讚。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這幾天根本瘋掉了」、「我平常開車回家15分鐘的路程，剛剛開到快睡著，有種我人在曼谷的偽出國感」、「尤其內湖，到底有沒有解」、「越靠近過年越塞⋯搭車搭到暈車」、「這禮拜超級嚴重，那時間都足夠開到台中了」、「早晚都固定時間點塞爆，除了忍耐還是忍耐」。

也有網友提到，「真正過年時，行人穿越馬路可以當散步」、「過年的時候，台北只剩下真正台北人，整個空曠很多」、「再忍一天，你會有一個有回音的台北城」、「每年從聖誕節前到農曆除夕都這樣，初一就沒車了」、「台北過年都空城，很無聊⋯打牌也找不到人打」、「過年就鬆了⋯別擔心」、「除夕當天是台北最安靜的一天」。

還有網友指出「新竹的塞車狀況更恐怖」，「去過竹北就知道更高等級的塞車了，每天提前一小時出門是基本，雨天兩小時是常態，比內湖誇張兩、三倍」、「新竹早上塞車更可怕」、「我也覺得新竹比較可怕，我都竹北和台北兩邊跑」、「我每天從（國道）三號要轉一號，就要排隊半小時，連假後的話是一小時」。

塞車 新竹 內湖 江振誠

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