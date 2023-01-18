陸製螺螄粉全面下架！鄉民怒指1食品才該被禁止 眾人超有感

經濟部貿易局日前宣布，目前並未開放中國大陸製螺螄粉進口，並要求食品通路和電商平台全面下架。對此，一名網友在網路上發文，提到「油魚」對人體的負面影響，並強調油魚才是真正應該被禁止的。

昨（17）日一名網友在PTT上發文，提到「油魚」對人類來說是個毒魚，人體不僅沒辦法消化蠟酯，還可能連續好幾天瘋狂拉臭油屁，「褲子會被報銷掉，上班上課也不用想了，一定要請假3天，否則大便俠的稱號跟一輩子」。原PO認為螺螄粉只是產地問題，反觀油魚才是真正應該被禁止。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很認同，「真的欸，油魚比較嚴重」、「你說出我的心聲」、「賣油魚的真的會全家死光」、「賣垃圾油魚的下輩子當油魚」、「油魚很糟，拿來當成鱈魚賣更可惡」、「油魚真的是垃圾」。

也有網友提到，「通常油魚會冒充成鱈魚賣，所以在外面最好不要亂點鱈魚，很容易吃到油魚」、「鱈魚價高且量不多，所以在外面就不要點鱈魚吃，誰知道是不是油魚，除非你能辨別鱈魚跟油魚的差別」。

衛生福利部食品藥物管理署就曾經指出，油魚是常和鱈魚混用的魚種，屬於帶鰆科魚類，常見熱帶和溫帶海洋，是棘鱗蛇鯖和異鱗蛇鯖的通稱，含有人體無法分解吸收的蠟酯，對於消化功能不佳的民眾，多食會有放油屁、解油便等腸胃不適症狀。雖然國內沒有禁食油魚，但業者若以油魚冒充鱈魚販售，將違反食品安全衛生管理法之相關規定，提醒民眾購買時多留意產品標示。