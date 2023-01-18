為何眼鏡行沒客人都不會倒？內行揭內幕：整個都是暴利

隨著醫療科技發達，現在有越來越多人會選擇近視雷射來矯正視力，因此對於眼鏡的需求也降低，有網友就好奇，每次經過眼鏡行時，看似都沒什麼客人，但為何店家都能屹立不搖？文章曝光，立刻釣出內行人揭露驚人內幕。

該名網友在Dcard上以「請問眼鏡行在賺什麼？」為題發文，他表示每次經過住家對面的眼鏡行時，都發現店裡沒什麼人，僅老闆夫婦和2隻店貓，感覺沒什麼生意，但該間眼鏡行仍屹立不搖，讓他不解「原因到底是什麼？認真發問，真心好奇」。

文章曝光，網友們紛紛表示「半年賺一次，一次賺半年」、「這有點類似五金行的概念，只要進去90%都會消費，一次消費就1000以上，所以毛利很高」、「眼鏡整個都是暴利啊（我爸爸以前做跟鏡片有關的），但不是天天都有這麼多人要買眼鏡，買完的客人短期內也不會再配第二副以上，所以賣一副多賺的錢可以攤開銷（人事、租金）」。

有內行人透露，「台製鏡片一副成本50至130元，高閃重度近視等會再貴點，鏡架的話以連鎖店都很黑⋯鏡架廠商給高階主管抽成，主管以高價購買，所以鏡框不太知道成本，知道了也不是很準確，不過隱眼倒是蠻賺的，每年都跟大廠牌簽好幾億才有辦法把台灣的隱眼價格壓低，以前外國人都好愛來台灣買隱眼，因為真的很便宜」。

不過，也有人認為「鏡片、鏡框確實成本都不高，但是一副眼鏡配好，有人可以戴1年，有人甚至戴10年期間的保養、鼻墊更換、鏡框調整，大部分眼鏡行是不收費的，有些店家，甚至是一輩子的免費保養」。