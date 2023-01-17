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當保全15年省吃儉用存900萬 他拋問「可以躺平了嗎？」引質疑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他朋友從20歲開始當保全，至今已存下800-900萬元。圖片來源／ingimage
一名網友分享，他朋友從20歲開始當保全，至今已存下800-900萬元。圖片來源／ingimage

為了增加更多個人資產，許多上班族想投資股票來賺錢，不過日前有位網友分享，他朋友從20歲就開始當豪宅保全，只花了15年的時間就存了800至900萬，讓他羨慕表示「這樣我朋友可以躺平了嗎？」

一名網友在PTT表示，他的朋友從20歲就開始當豪宅保全，一個月薪水4萬5千元，每個月將3萬存到股票裡面，現在已經35歲了，雖然沒有女友也沒有房子，但身上已經擁有800至900萬，讓原PO羨慕表示「我的朋友是不是可以躺平了？」

對此，有網友認為「不要結婚也不買北部房子，應該就可以躺平了」、「月薪4萬5千元還能存3萬，真的好佩服」、「保全可以做到退休，他花200萬買個套房可以了」、「把存錢當成娛樂，他的生活過得很充實」。原PO在留言處補充「我朋友說『他月薪4萬5千元，加上被動收入一年大概50萬， 現在一個月8萬5千元，當保全當到出頭天，上班都在滑手機而已』」。

但也有人質疑他朋友在說謊，直言「有投資頭腦的不太可能去做保全這類工作，反之做保全的也不太可能有這種投資理財的頭腦」、「你朋友15年沒調薪，你信？」、「保全15年有8萬5千元月薪？」、「有這種存錢紀律的人應該會有更高追求，換高薪工作，不太可能繼續做保全」。

保全 薪水 豪宅

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