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「見家長」全程像面試！男友媽還下單這個 網喊快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為肉桂捲示意圖。圖片來源/ingimage
圖為肉桂捲示意圖。圖片來源/ingimage

情侶交往到一個程度，往往需要面臨「見家長」關卡。有位女網友說日前和男友爸媽見面，媽媽問東問西，「全程像面試」，言談中各種皺眉嫌棄，最後聽到她有烘焙乙級證照，還直接跟她點了一份肉桂捲，讓她傻眼。

女網友在Dcard分享「非常想逃」的見家長經驗，說日前臨時見到男友父母，原po帶了水果禮盒當見面禮，媽媽還嫌禮盒太重。原po和男友點了手沖咖啡，媽媽嫌太花錢，原po嚇得道歉，只好說「咖啡是個人愛好」。聊到家庭背景，原po坦承父母離婚，爸爸不太會照顧小孩。男友媽媽碎念勸原po要擺脫陰霾，要放下童年一切。

接著男友母親又問她英文如何，接著表示自己兒子多益裸考800，接著聊到餐飲證照，當媽媽聽到原po有烘焙乙級證照時候，竟然表示，「我想跟你order肉桂捲，要你自己做的，你如果去用買的我會知道喔！要好吃喔！有乙級應該不會難吃吧！」

原po當下快吐血，但還是要笑笑的跟媽媽說好，自覺「活20年沒有這麼委屈過」。原po表示，整場「見家長」像是面試，讓她覺得精疲力盡，雖然男友很厲害，但媽媽也不需要貶低別人家女兒。

原po表示，自己後來很奴地「把肉桂捲生出來了」。男友事後也安慰她，表示不會再讓原po面對他媽媽了。但原po仍疑惑，是不是該快逃了？

網友一面倒，「如果是我爸媽這樣，我會直接嗆翻他們保護女友」、「這種第一次見面就要給對方下馬威的婆婆，勸你最好三思，之後越熟只會越得寸進尺」、「看完全文我只覺得妳男友當下在幹麻？默默不出聲這樣不行」。

也有網友歪樓，「妳在面試哪間公司？」、「這間公司福利看起來不好喔！快逃」、「肉桂捲看起來很讚耶！可以跟你order嗎」、「看到最後還是做了肉桂捲不小心笑出來」。有網友質疑購創作文，「沒想到竟然直接開團」、「業配文而已，大家可以解散了」、「內容都在創吧？主要是想要宣傳自己甜點團購社群吧！」

乙級證照 團購 業配

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