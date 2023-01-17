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上等貨色！「壁虎綠茶」很補？ 網調侃：喝下去應該很會爬牆

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友表示，有一隻壁虎正在飲料中游。 圖擷自臉書
有位網友表示，有一隻壁虎正在飲料中游。 圖擷自臉書

壁虎別稱守宮、爬壁虎、爬牆虎、蝎虎、天龍等，古代「五毒」之一，是常見的名貴中藥材，據說有補肺腎、益精血、止咳定喘、鎮痙祛風和發散消腫的功效。但是如果喝飲料時不小心喝到內容物有壁虎，應驚嚇指數破表，會想吐的吧！

日前有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片，從照片中清晰可見有隻壁虎正在原PO的飲料杯中狀似游著，使原PO忍不住驚聲尖叫「哭啊」，喝杯手搖飲也能喝到壁虎是怎樣啦！

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「他把你當成神隱少女」、「加料不加價」、「有夠營養」、「現在飲料也含中藥了」、「中藥材，很補的」、「是上等貨色哦」、「虎溺茶池，隱藏版飲料」、「冬蟲夏草，壁虎綠茶」。

也有網友KUSO開玩笑地說「送錯了，我點的是青蛙蛋，不是蠑螈湯」、「不要想太多那是藥酒，龍困淺灘」、「本店飲品使用珍貴中藥材精心熬煮而成」、「壁虎特調+椰果條條」、「哇…喝下去應該很會爬牆」、「杯底不可養金魚，厚搭啦！」

但也有網友不以為然的說道「好噁心，我可能會一輩子不敢喝飲料，有夠討厭壁虎」、「透明的杯子比較好，現在都紙杯根本沒辦法看得到」、「還沒喝發現有東西還好，如果喝完了才發現，會吐死」。

守宮 中藥 壁虎 kuso

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