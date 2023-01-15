台灣景點多到玩不完！他不解為何還要出國？ 網曝致命關鍵：完全大輸

台灣在邊境解封後將迎來第一個農曆春節，不少民眾都想趁著假期飛出國玩。對此，就有一名網友PO文表示，問朋友寒假要不要去日本玩？結果對方回答「台灣都玩不完，為什麼要出國？」貼文引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，日前約朋友寒假一起出國到日本遊玩，沒想到友人卻回「台灣都玩不完，為什麼還要出國？」讓原PO相當傻眼，因此上網詢問網友「該怎麼反駁？出國就是爽啊，這樣嗎？」

文章曝光後，立刻掀起網友熱議，紛紛回應「盤子才在台灣玩」、「國內住太貴了，我魯蛇玩不起」、「因為出國比較便宜又比較好玩」、「台灣玩真的是在敲盤子的，只有愈來愈貴」、「台灣那麼盤，環境、服務、收費完全大輸」、「光吃跟住的就被壓倒了」。

此外，還有網友表示「同樣的花費，去日本品質贏過台灣啊」、「貴啊！去沖繩跟墾丁的花費差不多，你覺得咧」、「台灣到哪都是夜市老街或是文創XX」、「怎麼會玩不完，每次都老街夜市，然後都賣一樣的東西，完全沒特色」、「帶他去一次日本就知道了」。