長大後才驚覺老爸是「億萬富翁」 他嘆：我工作幹嘛？

自家財產知多少？有網友以「真人版活到18歲，老爸通知我，你其實是億萬富翁」為題發文表示，從小家庭經濟拮据，長大後父親申請財產相關資料，才驚覺父親擁有價值破億的土地，讓他直呼「我現在24歲，我是不是被我爸坑了很多年？」

有男網友在Dcard上表示，從小活在很偏鄉的地方，一直以來並不富裕，直到上幼稚園後，爸媽轉戰到宜蘭羅東開始做生意，由路邊攤販起家，之後才有店面，而原PO從小就自己走路去學校，經常羨慕同學家長開車接送，就連早餐餐費也只花費50元、中午50元、晚餐則吃家裡。

原PO的父親突然有一天去申請有關於財產的資料，並表示資料上最下面那兩個土地，15年前就有人想用一坪8000元的價格收購，但原PO當時對錢沒有概念，也看不懂資料，就草草帶過。

原PO父親曾經申請的財產資料。圖擷自Dcard

他補充，一直到出社會兩年後才突然想起那件事，心一震「不對啊，我工作幹嘛？」，更懷疑「我爸當初是不是在暗示我什麼，我怎麼沒發現？」，更直呼「我現在24歲，我是不是被我爸坑了很多年？」

許多網友紛紛留言表示，「好好的維持你的價值觀就好，然後好好的工作，不然聽過蠻多長輩的子孫賣土地變暴發戶後，一下就敗光了」、「農地要賣得掉才有意義，除非之後都市煉金術改成建地，那就真的飛上天」、「宜蘭、羅東，土地20年前真的沒價值」、「商業地50坪比農地破萬坪有價值」、「你爸不打算分享給你的話，你也只能繼續上班呀」。