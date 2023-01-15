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5個月年終獎金入帳 戶頭備註這3個字讓他崩潰「怎麼辦？」

聯合新聞網／ 綜合報導
年終獎金示意圖。圖／聯合報系資料照片
年終獎金示意圖。圖／聯合報系資料照片

工作一整年，員工最期待的除了尾牙抽獎之外，年終獎金更是大家最關心的事，有沒有年終獎金、能領多少都攸關是否能過個好年。一名網友在Dcard貼文表示看到自己的年終獎金入帳，數目字讓他非常開心，貼文一出引起熱議，沒想到有鄉民抱怨戶頭雖然收到年終，但看到備註三個字讓他很傻眼。

原PO表示工作一整年就在等這天，看到年終獎金有7萬7千元讓他非常開心，他也好奇地想問大家今年年終領多少，貼文一出引起不少討論，有人就分享自己的獎金數目，「大約550K（55萬），換算個人月薪約10個月」、「麥當勞全職，五個月17萬」、「行政人員，205K（20.5萬）」、「年終12萬，去年分紅兩包共250萬 ，今年分紅不知道還有沒有150」、「6個月底薪外加分紅，大概750K（75萬）」、「航運1950K（195萬）」。

但也有人抱怨拿到的年終非常少，「永遠只有1.5個月，好羨慕其他職業的大家，年終出爐都像開驚喜包（或驚嚇包？）」、「沒年終路過」、「3個月新人，10K（1萬）」、「一千萬，我夢裡」、「沒有年終的淚流滿目」、「一個水果禮盒…2k（2千）吧」。

其中有一名銀行員表示自己年終是36萬元，曾在放款時很常看到科技業的百萬年終或分紅，所以他相信有人真的可以領到一百多萬元。但也有一名網友說自己看了戶頭，以為有五個月的年終，沒想到發現備註寫「資遣費」，讓他無奈感嘆「怎麼辦？」，其他網友則紛紛安慰他。

年終獎金 Dcard

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