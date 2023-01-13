台灣路上龜速汽機車很多？ 駕駛人有感：一個左轉燈只過三台

每個人的開車和騎車習慣都不同，就連車距和車速也會因人而異。今（13）日一名網友在網路上發文，討論關於「台灣龜車（形容車速很慢的汽機車）很多」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「台灣龜車怎麼那麼多？」為題發文，原PO提到自己是高雄人，上班時都會遇到一群烏龜車，甚至還有會冒黑煙的烏賊車。對此，原PO氣憤詢問大家，「為什麼台灣這麼多人喜歡龜速擋路啊，這樣很好玩嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「還有阿伯騎比烏龜慢，但紅燈都要擠到第一台」、「有的超愛鑽+起步加速又超慢」、「在台灣可以看到能動的老車就該偷笑了」、「過年會更多，一堆平常沒在開車的都出來了」、「起步超級慢，一個左轉燈只過三台車」、「我只要求跟上車流，一堆車都做不到」。

也有網友提到，「很多被當成龜車的，其實只是乖乖遵守道路速限而已」、「你要不要看自己是不是超速了？我自己開車的經驗，汽車很容易時速70km無感，但這在市區就是超速」、「龜車的定義？市區速限50，道路習慣70到80在衝的，開60都超速了，還是會被當作龜車一直貼屁股」。