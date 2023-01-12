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賴清德座談會台北場爆火花！高嘉瑜進場就遭砲轟 狂被喊「下台」

他問「台北老舊公寓都南部人在住的？」 網抖背後真相：傻傻的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，台北同事說台北老舊公寓都南部人在租或買的，正經台北人早就都搬到電梯大樓，因此好奇上網詢問「這是真的嗎？」 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
一名男網友表示，台北同事說台北老舊公寓都南部人在租或買的，正經台北人早就都搬到電梯大樓，因此好奇上網詢問「這是真的嗎？」 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

台北居大不易，不少人因為工作關係，選擇北漂打拚。然而，近日就有一名男網友PO文表示，和台北同事聊到房子，對方告訴他，台北老舊公寓都是南部人在租或買的，正經台北人早就都搬到電梯大樓，因此好奇上網詢問「這是真的嗎？」

該名男網友在PTT八卦版發文表示，跟台北同事聊到台北房子，對方說台北老舊公寓都南部人在租或買的，「正經台北人早就都搬到電梯大樓，以前手上的老舊公寓高價轉賣給南部人，或是隔成鳥籠租給南部人，想問問這是真的嗎？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「沒錯啊」、「是啊，除了還有一種，住獨棟的」、「明明就一堆原生老台北」、「在地的才真的住公寓啊，大樓又不是2、30年就蓋好的」、「我覺得台北的老舊公寓還是台北人住比較多，南部人來台北很多都選新北市住」。

此外，還有網友表示，「天龍老公寓都地主」、「老舊實住坪數多又能賭都更」、「老公寓比較值錢可以都更，傻傻的」、「老台北人才住公寓，除非真的老到沒辦法爬樓梯，才會再去買電梯戶，但公寓如果沒有大筆資金需求是不太會脫手，反正不用管理費，丟著等都更」。

公寓 北市 新北 都更 PTT

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