不如像Kelly a繼續當公主！務實女怨勤儉持家卻不被疼愛

「流水席之亂」引起輿論熱議。有女網友在「匿名2公社」表示，與先生正處於想離婚階段，她怨自己雖然從婚禮、結婚、婚後都沒有像Kelly a那樣大吵大鬧，但並未因此得到幸福，一路走來讓她大嘆：「真的不如像Kelly a這樣繼續當她的公主」。

原PO表示，結婚時以貸款買房，婚宴也是席開幾桌、選擇花費最少的方式舉辦。婚後生子改當全職媽媽，兩人因為婆家、養育責任不均等問題進入想離婚階段。

原PO最近對「流水席之亂」特別有感觸，認為主角兩人「不結婚是好的，因為兩個就是理念不合的人」！她坦言，其實身邊有很多女性朋友開出的結婚條件都比Kelly a還高，但就是因為懂挑，有人就挑到一個完美先生。

原PO感嘆：「我也8開頭，但卻沒有因為務實節儉得到疼愛」、「已經很少人像我這種這麼務實又勤儉持家，但身邊枕邊人不疼愛，那真的不如像Kelly a這樣繼續當她的公主」。

有女網友認同原PO的看法，認為即便對男方很好也沒被珍惜，就像「明碼標價，降價求售」的商品不會被珍惜一樣，「男人寧願多花幾十萬聘金跟小三結婚，也不跟不收聘金的女人在一起。會疼你的就是會疼你，不疼你的，你再怎麼努力對他好，都是徒勞無功」、「這種男的丟了正好」。

還有人表示：「很多最後婆婆媽媽鄰里街坊們口中嫁得好的，真的就是夠會嫌夠難搞夠公主的那位」。但有人質疑，其實Kelly a開出的條件比有車有房還離譜得多，話語裡充滿「男方那邊是鄉下人吃辦桌」等歧視性用語，最後還透過社群公審未來婆家，「只能說鬧也是沒用的」。