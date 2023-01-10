早午餐賣420元「被當盤子」？ 網：根本只是把排骨飯拆開賣

早午餐價錢要怎麼賣才合理？一名網友分享自己到台南知名的早午餐店用餐，點了420元的招牌拼盤後，仔細端詳了一下，發現沒有太特別，反而有些「偏貴」，因此好奇自己是不是被當「盤子」，引起網友討論。

一名網友在PTT八卦版發文，表示自己剛剛到台南一間有名的店吃早午餐，點了招牌拼盤共420元，從圖片看來，盤子內有一碗粥、兩塊麵包配玉米濃湯和一顆荷包蛋，而肉的部分則為5塊排骨和2至3片香腸，蔬菜水果有百香果、玉米筍和花椰菜各一，而該套餐附送一杯中杯紅茶。

這樣的內容讓原PO認為不算太特別，甚至有些偏貴，因此好奇自己是否「被當盤子」，又或者這樣點餐算不算「財富自由」的一種，引來網友討論。

認為太貴的網友表示「有錢也不是這樣花」、「感覺隨便估的」、「好盤」、「420都能去吃飯店BUFFET早餐了…」、「最多200元，賣420是…？」、「這些爛東西敢跟客人收420，什麼鬼爛店」、「好美的盤子」。

也有網友認為這是「一百元的總匯拆開後賣你四百」、「這就排骨飯不是嗎～多兩條麵包也不用130元吧，420超貴」、「你把這些東西做成漢堡吐司越南麵包就知道有多盤」。