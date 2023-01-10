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孩子蛀牙看幾間牙醫「報價差10萬」 掀網正反評論戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾透露，帶自家孩子看牙醫時，訝異發現幾家診所報價差很大。示意圖／ingimage
有民眾透露，帶自家孩子看牙醫時，訝異發現幾家診所報價差很大。示意圖／ingimage

有民眾透露，最近帶4歲孩子看牙醫，幾間診所報價大不同，有醫師表示要進行根管治療等程序，一共要價11萬元，也有牙醫認為沒蛀那麼深，只要補好即可，全程才花100元，差異如此巨大令這位民眾相當吃驚，不過事情曝光後卻意外掀起網友兩派論戰。

一名父親在PTT以「牙醫為什麼報價差那麼多？」為題發文，他表示日前帶小孩看了兩間牙醫，第一間費用報價7萬多，總共六顆蛀牙，療程包含俗稱抽神經的根管治療、牙套、舒眠，牙醫解釋，4歲多的兒童要根管需要綁牙套和舒眠麻醉，由於舒眠沒有健保所以要價約2萬元，至於第二間牙醫則報價更貴，高達11萬元。

原po表示，他原本已經決定要交給第一間處理，不過朋友勸他多看看，後來他經人介紹跑到新北市一間老牙醫就診，結果過沒多久牙醫就把孩子的6顆蛀牙全數補好了，全程只付了100元掛號費，他和妻子瞬間傻眼，忙問牙醫為何前兩間要根管、牙套，牙醫只是笑笑說「不知道」，還說其實根本沒蛀到什麼，幹嘛抽神經。

網友們對此持兩派意見，一些人大讚老牙醫做人老實，「老牙醫比較有良心」、「牙醫最賺錢的地方，爛牙醫當然叫你換」、「現在牙醫根本看一看就叫你根管」。更有人直指問題癥結，「四歲乳牙都還沒開始換吧，哪來的根管？」、「六歲就開始換牙了，四歲做牙套？」、「4歲沒有不能做根管，現在的問題是沒蛀那麼嚴重」。

另外也有些人表示擔憂，「你要有心理準備，不一定有治好」、「價格方面不予置評，但是乳牙蛀太深用補的，一來清不乾淨容易再蛀，二來咬東西崩掉的機率也高」、「報價差很多，因為效果不同啊」、「老牙醫大概連片子都沒拍，隨便挖一挖」、「認真跟你說，老牙醫可能只是幫你短期處理」。

牙醫 醫師 蛀牙 價差

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