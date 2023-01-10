超商ATM反覆提款「疑似詐騙車手」 網推1撇步鑑別

詐騙案件層出不窮，近日有民眾發問，如果在超商提款機（ATM）前看到疑似車手的人一直重複提款該不該報警，網友們對此持兩派看法，有人認為這可能是過年領新鈔的民眾，也有人建議可以依據「是否用很多張卡」判斷。

一名PTT網友發文表示，他偶爾會在超商ATM看到一些人頻繁領錢，由於超商一次限額2萬元，有些人就會不斷重複提領，然後把一疊疊鈔票塞到隨身包包裡，他擔憂問，「這種會不會是詐騙集團的車手啊，有需要報警嗎？」

一些網友指出，這種人確實很有可能是詐騙集團的車手，「基本上就是」、「我看到都直接報警，不是車手他就沒事，你也沒事」、「用不止一張提款卡，都這樣提，大概有問題」、「很多張金融卡一直換就是了」、「要領高額不去銀行都覺得怪怪的」、「超商抓過很多領錢車手」。

也有人反駁說，「我領過20萬不行膩？」、「一次只能兩萬我也很無奈啊」、「我現金買車時也是這樣，旁邊還有人盯著看」、「過年期間有可能是換新鈔」、「上次看到有人在ATM使用半小時，才知道他是別家超商到ATM要存入公司帳戶的」。