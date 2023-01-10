路人愛心變車主煩惱…忘拔機車鑰匙下場慘 網KUSO劇情：猶如八點檔

相信有很多人曾有過忘記拔機車鑰匙的經驗。日前有一名網友貼出一張照片並發文表示，因忘記拔機車鑰匙，遇好心人幫忙，但現在煩惱怎麼打開機車的坐墊，引發網友熱議。

有一名網友在臉書「MotoCity重車論壇」上貼出一張照片並發文表示，因為自己健忘，忘拔機車的鑰匙，遇到好心人幫忙將鑰匙放進車廂裡，現在卻煩惱坐墊要怎麼打開。照片中可見好心人在機車的車頭上留下一張紙條寫著「你的KEY沒拔走，好心的我幫你放車廂裡，不用謝我。」

貼文曝光後，累積超過4.2萬人按讚留言，許多網友留言表示「路人的愛心，車主的煩惱」、「把車前面板拆掉，有一條線，拉了車廂就開了」、「坐墊比較鎖不緊的可以伸進去用手撈」、「在真心和好心之中，選擇了漫不經心」、「其實拔出放車前抽屜就好，放車廂比去警察局麻煩」。

有網友質疑表示「這不是也告訴小偷鑰匙在哪裡」，也有網友搞笑說道「其實車廂並沒鎖上，但看這張紙條時，你已坐在坐墊上，啊…甘」、「真的是好劇情，猶如八點檔一樣，哈」、「花錢請人打開後裡面又發現一張紙，上面寫着『怕你浪費錢或破壞坐墊，所以鑰匙交給旁邊警察局，哈』」。

有同樣經驗的網友看了深表同感，「上次有個好心人幫我放安全帽裡面，安全帽拿起來鑰匙直接掉到水溝裡，我差點因為人們的善良感動到流淚」、「備份鑰匙很重要不論汽機車的我都會放隨身包中以防腦袋短路」、「把小盾牌拆掉就能看到了，我就丟進去過好幾次」、「板開椅墊，找個手細的伸進去撈，不接受反駁，因為已經幫忙板很多次了」。

還有一名熱心網友教學原PO表示「先看看附近有沒有五金行，或是好心的人家，去買個十字的螺絲起子，拆開車頭的塑膠蓋，裡面有個卡榫按下去就可以打開車廂了，每種車型卡榫地方不同，不然就是請機車行的來開，花個1、200，總比機車被騎走賠了好幾萬元好，主要是自己沒注意，別人好心還要這樣被公審，也不是個好作法」。