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準新娘「辦流水席能看嗎？」惹議 醫：避開三大地雷才能安全下庄

聯合新聞網／ 綜合報導
準新娘「輔大陳若儀」流水席事件，引起全台各地網友們討論。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。聯合報系資料照
準新娘「輔大陳若儀」流水席事件，引起全台各地網友們討論。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。聯合報系資料照

準新娘「輔大陳若儀」一句「辦流水席能看嗎？」，讓從小在美國長大的她無法接受，也引發大家對於婚禮喜宴形式的各種討論。不過有醫師提醒安全下庄的方法，希望民眾在吃大桌菜的時候要格外留意。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書發文說，無論是大飯店還是流水席，沒有飲食技巧的話，一樣會吃胖，尤其是三大地雷食物，也是三大「空熱量食物」，熱量很高，營養價值卻很低。

一、糖分：

如果想多吃一些美食，可以先把CP值最差的含糖飲料省下來，比如可樂、蘋果西打、果汁等等，如果桌上只有含糖飲料怎麼辦？很簡單，直接請服務生倒一杯水就行了。至於甜點淺嚐可以，比如兩個人吃一份，這種甜點是拿來吃滿足的，不是拿來吃飽足的。

二、油脂：

同樣是大口吃肉，如果吃的是五花肉、牛小排、獅子頭、丸子類以及炸物，那麼吃進去的肥油就會轉化成身上的肥油，建議選擇熱量較低的雞肉、鴨肉、魚肉，把皮去掉還可以再省下很多脂肪。

蔡明劼表示，辦桌菜還有一些超讚的低脂優良蛋白質，比如烏參、龍蝦、鮑魚、干貝等，記得一上桌就趕快把牠們夾進自己盤裡。

三、精緻澱粉：

經過加工製作的澱粉類食品，裡面暗藏的糖分和油脂不輸給前面兩大類地雷食物，比如米糕、叉燒酥餅，或者常見的炒飯炒麵等等，建議大家淺嚐輒止，不要用來果腹。

流水席 陳若儀

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