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營養師PO文「婚禮不重要」 網說實話：一場豪華婚禮社交炫耀一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在「匿名2公社」PO文，認為大家應該把婚禮看開，當做浮雲。有網友點出此事關鍵，認為「一場豪華婚禮可以拿來社交炫耀用一輩子」。此為示意圖，非原PO當事人。圖片來源：Ingimage
網友在「匿名2公社」PO文，認為大家應該把婚禮看開，當做浮雲。有網友點出此事關鍵，認為「一場豪華婚禮可以拿來社交炫耀用一輩子」。此為示意圖，非原PO當事人。圖片來源：Ingimage

一名女子透過社群網路抱怨未來夫家打算用流水席的方式舉行婚禮，讓她大為不滿，該文引發網路熱議。一名在醫院任職營養師的「范范」在「匿名2公社」PO文，認為大家應該把婚禮看開，當做是一場浮雲，網友最後幫忙點出此事的關鍵：「一場豪華婚禮可以拿來社交炫耀用一輩子」。

一名臉書暱稱為「范范」、在醫院任職營養師的網友，在「匿名2公社」針對「流水席之亂」抒發自己對婚禮的感想。她認為婚禮其實就像浮雲，「婚後生活，不會因為婚禮多盛大而有多幸福」，就大家參加過的婚禮經驗來說，是不是早就忘了在哪一家辦、新娘穿的婚紗長什麼樣子？新郎的造型？當天菜色？還有當時搶著拿取的婚禮小卡。

結婚的人來說，在婚後還記得當天誰來嗎？是不是忘了多久沒拿出來看的婚宴當天的照片跟紀錄？她認為，其實長輩才是婚禮的主角，所以她當初選擇尊重長輩的需求，「想要什麼我都ok」，她並坦言，她的婚禮「也是長輩出錢！出錢的最大」，認真建議新人的婚禮可以簡單辦，把錢省下來，然後去過好一點的蜜月。

原PO認為，婚姻路很長，「光一個婚宴就吵成這樣，我實在不敢想像以後房子的佈置、孩子的用品、教育方式⋯，還有好多跟錢有關的事情，會是怎麼樣的情況」。

網友對此PO文有人認同，婚禮的主角真的是父母，對他們來說，「結婚典禮其實是父母的畢業成果展」，要盡量取得大家的平衡點，但也有人不認同，認為婚禮主要還是在新人，「自己的婚姻大事都應該有主見」、「如果新人不是主角，那其實不用出現也沒關係？」。

有人表示，看過朋友、同學嫁入豪門舉行豪華婚禮，最後「還不是離婚了」，還有人將統計數字提出，認為「婚禮花費越高，離婚率越高」，也有網友一語道破此事件為何女方這麼在乎的原因，因為「一場豪華婚禮可以拿來社交炫耀用一輩子」。

流水席 婚禮 離婚 結婚

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