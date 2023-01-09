大學妹「被一群乾爹包養」爽過日 狠酸親姊：像我一樣就不用領28K

發現自己的手足價值觀念扭曲，該不該出手救她？近日一名女網友發現沒有在打工的妹妹開始穿戴名牌，一問之下才知道妹妹被多名男子包養，更諷刺她「妳像我的話，就不用領28K了」，對她各種言語羞辱讓她聽了當場傻眼。

原PO透過Dcard發文表示和自己差2歲的妹妹因為成績比較差，經常被長輩拿來比較，因此妹妹對她敵意頗深，長大後開始會拿身材外貌和她較量，「假意為我好，其實是在損我沒她瘦、沒她漂亮」，但她也不在意，反而認為是妹妹生活過得不好才會跑來對她指指點點。

原PO從IG發現最近快要大學畢業的妹妹開始穿戴名牌衣物包包、噴名貴香水，這讓她覺得納悶，明明光靠爸媽供妹妹每月使用的生活費根本不夠買這些名牌貨，但也看不出妹妹有在打工的跡象。

某天，妹妹藉請原PO吃飯的名義，在用餐過程不斷嫌棄她「打扮窮酸、不會化妝、交不到男友」，她只好耐住性子反問妹妹「那妳現在有男朋友嗎？」妹妹似乎正等著她開口問這個問題，一臉藏不住喜悅地回答「有啊～還好幾個呢！一堆人排隊送我禮物」。

她一問之下，才知道原來妹妹同時被好幾個男人包養，妹妹滿臉不屑地表示「劈腿又怎樣！反正他們只要負責包養我就好，其他事都不會讓他們知道」，妹妹更上下打量她，出言不遜地狠酸「妳要是像我一點，應該現在也不用領28K吧？」一席話讓她當場不知作何反應，明明兩人出身同一個家庭，不解為何妹妹會變成這樣，「這種妹妹還有沒有救啊？」

貼文一出，許多人留言表示「觀念已經跟妳不一樣，關係沒多好也不用理她了，反正也改變不了她，她的人生她自己負責囉～至少她過的開心不會害到妳們就好」、「整組壞掉沒救了，心態歪的人很少會存錢，她沒有目標、只是單純爽的話，下場會很慘」、「我寧可領28K也不要去這樣賣笑」、「等她老了、美貌沒了，還能過這種生活嗎？」也有人認為「這是她自己選的路，妳可以跟她提醒後果」、「妳妹可能一直活在妳的陰影下吧，好不容易有（她覺得）比妳好的地方，就會想要給妳看看，雖然沒好到哪裡去就是了⋯⋯」。