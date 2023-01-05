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氣氛不重要！台灣人去喜宴只關心菜色？網一面倒認了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為民眾參加婚宴示意圖，非新聞當事人。記者葉信菉攝影／報系資料照
圖為民眾參加婚宴示意圖，非新聞當事人。記者葉信菉攝影／報系資料照

參加喜宴的時候，你最在意什麼呢？ptt網友表示，最近去參加喜宴，飯店氣氛環境都不錯，正當他為朋友幸福婚禮而感動時，同桌的新娘友人卻大抱怨「菜色不好」，讓他很傻眼。

網友以「婚宴賓客只在乎菜色，不在乎氣氛」為題發文，稱最近出席一場婚宴，婚禮主持、飯店氣氛環境都不錯，美中不足的是菜色欠佳，「湯湯水水太多」，同桌新娘友人當場埋怨「吃得不好」。原po替新人不值，他們花那麼長時間籌備婚禮卻被批評，「賓客真的只在乎食物嗎？」

網友一針見血，「對結婚朋友的婚禮有印象的，只有菜最好吃的那個，還有最難吃的那個」、「重點真的在菜色，你不太會記得當天新娘二進穿什麼禮服，但會記得那道冷掉的羹湯」、「菜色才是本體好嗎，其他只是加分」、「本來就是菜色重要，氣氛甚麼的都是新郎新娘在意的，如果你婚禮辦得很特別能贏過菜色，就另當別論」、「正常啊！包了好幾千比超商還難吃，你生不生氣？」、「包幾千元不是去吃噴好嗎？台上怎麼嗨干我啥事」。

網友表示，「重點是新娘露不露」、「應該是新娘太醜，才會聚焦在菜上面」、「時間久了，對婚禮的印象只剩下菜好不好吃？或是哪場超拖時間？哪場超晚開席XD」。有網友打圓場，「菜色根本沒啥好期待的！台北三萬、鄉下九千都差不多」、「你以為高價流水席就一定好吃嗎？踩雷機率更高喔」、「菜色重要啊！不過一直抱怨不管氣氛只是單純那個人白目吧」。

婚禮 喜宴

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