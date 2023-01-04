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她曝頂大博士生哥哥壞習慣 崩潰喊：一直母胎單身的原因？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨哥哥從小到大都改不掉挖鼻孔、吃鼻屎的習慣。 圖／ingimage
原PO抱怨哥哥從小到大都改不掉挖鼻孔、吃鼻屎的習慣。 圖／ingimage

每個人從小到大都有自己習以為常的小舉動，通常無傷大雅，但有一名女網友卻抱怨自己快要30歲的哥哥，時常會做出一個讓人覺得很噁心的行為，讓她相當無奈地說「這該不會是他一直母胎單身的原因吧？」

這名女網友在Dcard發文寫道，自己和哥哥相差7歲，從小就知道哥哥有挖鼻孔並且吃鼻屎的習慣，只是沒想到長大後這個習慣仍然持續著，讓她傻眼又無奈。原PO透露哥哥年紀快要30歲，還是個頂大博士生，常常不在意旁人眼光就自顧自的挖起鼻孔來，然後再以「迅雷不及掩耳」的速度將鼻屎放到嘴裡，讓原PO每次看到都快要崩潰。

原PO說從自己還在上幼稚園大班時就看到哥哥偷偷在吃，她還跟老師告狀，造成當時要上國中的哥哥心裡有很大的陰影，兩人還因此冷戰，直到她主動道歉才和好。

原PO表示這個習慣一直到長大還維持著，原本自己是睜一隻眼、閉一隻眼，但自從疫情爆發後，她就再也忍不下去了，「他滑完手機、摸髒東西，或做一堆有的沒的事，然後就會默默挖鼻然後吃，我真的覺得髒是一回事，小心確診是我開始看不下去的原因」。

因為不敢跟哥哥直接說，她只好跟爸媽說這件事，媽媽也有去轉達，但哥哥仍然習慣不改，「我有時就想他一直母胎單身，會不會是因為他身邊的女生有看到這個行為呢？」、「到底要怎麼辦才能讓他不要再這樣啊！還是就放他去吧？」

貼文引發熱議，「起碼比亂彈好」、「我覺得妳哥哥很優秀欸，為了效應節約資源，擔心樹木被砍伐，所以不在乎他人眼光把鼻屎吃掉」、「鼻屎還不錯啊，鹹鹹的，只是吃不飽」、「挖就算了，到底為什麼要吃？」、「隨時有緊急儲備糧食的概念，餓了就挖立馬有得吃」、「為了妳這篇，我特別去查了鼻屎的成分，就只是鼻腔黏液加灰塵，好像沒那麼噁心了」、「我覺得吃鼻屎是沒問題啊，雖然不雅觀但不影響他人他高興就好，每個人都有一些怪怪的習慣吧，而且吃鼻屎跟頂大博士有什麼關係」。

還有人分享類似經驗，「我哥是吃擠出來的粉刺或痘痘的膿」、「我有遇過會把鼻屎黏在自己的五根手指頭上，再慢慢挑著吃」、「我覺得還好，我也會吃鼻屎」、「跟我前男友好像！但我前男友沒這麼高的學歷，但他會跟我分享鼻屎很好吃」。

Dcard 頂大 博士生

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