飯店客抱怨「沒吃到早餐」 櫃台聽完理由氣炸批：厚顏無恥

客人沒吃到飯店的早餐都是飯店的錯？一名旅宿業者在「靠北住宿2.0」發文抱怨，客人來櫃檯跟他討賠償，理由是沒吃到早餐，他立刻看了一下，這兩天都是人數足夠開伙煮早餐的狀況，怎麼可能沒有早餐吃呢？

結果客人表示，「早上很早就出去了，所以都沒有早餐吃。」業者po文寫說，「是怪我們跟所有飯店裡面的人員，都說明得不夠仔細嗎？」

業者指出，入住的時候就有跟客人說明7：30~9：00供應早餐，「請問你自己不吃到底還要我們賠償什麼？」而且也不要扯台灣其他飯店都有賠償或其他理由，「這麼厚顏無恥要賠償的你，先把Agoda優惠扣掉的一千元給我啦！」

底下有網友就留言說「為什麼不找不含早餐的飯店⋯奧客！」、「奧客：我備品浴帽、梳子，刮鬍刀，潤髮乳，香皂都沒使用可以退費嗎？」、「是沒有吃早餐還是沒有早餐吃，兩種差很多欸，客人」。

「大概是第一次出門住飯店吧，還其他飯店咧....」、「真的是滿頭問號？這種人真的不知道問題出在自己嗎」、「這招真是鯛」、「自己的權益放棄了還要賠償，這是我第一次聽見耶」、「可能要請他重新看住宿需知喔。」