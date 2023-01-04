選配空氣懸浮？他拍到汽車「飄浮半空中」 網驚呼：改這樣要花多少？

我們經常說眼見為憑，但是很多時候，你眼睛所看到的不一定是真相，有時光影會讓人眼睛產生錯覺。日前有一名網友分享一張照片，照片中的車子看似飄浮在半空中，引發網友驚呼「改這樣要花多少？」

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一張照片並發文表示，有一輛停在停車場的車子，讓人「第一眼以為它飄在半空中」，其實不然，擦眼再仔細看清楚，只是拍攝時光影造成的錯覺。車迷還搞笑追問「選配空氣懸浮要多少？」

照片一出吸引了逾2.6萬人按讚，同時也引發網友無法置信的表示「等等，它不就是飄起來在半空中嗎」、「我看了一分鐘，還是覺得它飄起來」、「沒有飄起來嗎？」、「是飄著的啊，不是嗎？」、「看了三個小時，他都不會落地欸」、「所以會騰空的是選配嗎？」、「我看了100遍還是一樣啊，道理我都懂，但是為什麼會飄」、「是飄著的沒錯，話說配備哪裡有賣？」、「這空氣套件是哪裡買的，我看了三分鐘他確實飄起來的啊」。

有網友直問要怎麼看才不是飄起來？熱心網友指出盲點「放大看清楚後，就可以不飄了」、「第一眼看的確有像飄起來，放大後仔細看，就停在地上非常普通的一台車，光影誤導人」、「光影誤導，仔細看停好好的」、「我看好久它終於降落了」、「放到最大，它終於不飄了」。

還有網友KUSO說道「上帝：靠邀出BUG了」、「這是在玩GTA罪惡城市？」、「這個物理引擎太假了」、「回到未來」、「還沒降肉唷」、「放大仔細看，就能看到鋼絲繩了」，不過也有網友表示「超像的，好觀察給讚」。