快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選配空氣懸浮？他拍到汽車「飄浮半空中」 網驚呼：改這樣要花多少？

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友分享一張照片，照片中的車子看似飄浮在半空中。 圖擷自臉書
有一名網友分享一張照片，照片中的車子看似飄浮在半空中。 圖擷自臉書

我們經常說眼見為憑，但是很多時候，你眼睛所看到的不一定是真相，有時光影會讓人眼睛產生錯覺。日前有一名網友分享一張照片，照片中的車子看似飄浮在半空中，引發網友驚呼「改這樣要花多少？」

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一張照片並發文表示，有一輛停在停車場的車子，讓人「第一眼以為它飄在半空中」，其實不然，擦眼再仔細看清楚，只是拍攝時光影造成的錯覺。車迷還搞笑追問「選配空氣懸浮要多少？」

照片一出吸引了逾2.6萬人按讚，同時也引發網友無法置信的表示「等等，它不就是飄起來在半空中嗎」、「我看了一分鐘，還是覺得它飄起來」、「沒有飄起來嗎？」、「是飄著的啊，不是嗎？」、「看了三個小時，他都不會落地欸」、「所以會騰空的是選配嗎？」、「我看了100遍還是一樣啊，道理我都懂，但是為什麼會飄」、「是飄著的沒錯，話說配備哪裡有賣？」、「這空氣套件是哪裡買的，我看了三分鐘他確實飄起來的啊」。

有網友直問要怎麼看才不是飄起來？熱心網友指出盲點「放大看清楚後，就可以不飄了」、「第一眼看的確有像飄起來，放大後仔細看，就停在地上非常普通的一台車，光影誤導人」、「光影誤導，仔細看停好好的」、「我看好久它終於降落了」、「放到最大，它終於不飄了」。

還有網友KUSO說道「上帝：靠邀出BUG了」、「這是在玩GTA罪惡城市？」、「這個物理引擎太假了」、「回到未來」、「還沒降肉唷」、「放大仔細看，就能看到鋼絲繩了」，不過也有網友表示「超像的，好觀察給讚」。

爆料公社 停車場 kuso 光影

延伸閱讀

垃圾車總動員！被丟棄娃娃的怨念「回收娃娃惡魔」 網勸世：不要再夾了

超展開…好市多草莓千層蛋糕放到過期 他嚐一口大喊崩潰

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

相關新聞

跨年前抽空回娘家…見老爸傳「好市多1照」 她瞬間暖哭

家永遠是最溫暖的港灣。一位女網友因工作關係，許久未回娘家探望父母，跨年前終於找到空檔可以回家吃飯，父母為了迎接她，到好市多採買了滿滿一車的食材，就為了煮一頓好料讓女兒吃飽，讓她瞬間被暖哭。

選配空氣懸浮？他拍到汽車「飄浮半空中」 網驚呼：改這樣要花多少？

我們經常說眼見為憑，但是很多時候，你眼睛所看到的不一定是真相，有時光影會讓人眼睛產生錯覺。日前有一名網友分享一張照片，照片中的車子看似飄浮在半空中，引發網友驚呼「改這樣要花多少？」

過年回家只能打地舖 她嘆「如何不返鄉？」網推1招：最佳擋箭牌

春節將至，許多在外地讀書、工作的民眾都期待能返鄉與家人團聚，然而一名就讀研究所的女學生卻表示，自己每次回家都只能睡地板，經常睡醒身上就出現瘀青，還因此感冒，所以對於過年回家很反感，便好奇「有沒有什麼好理由，可以讓我過年不回家？」...

初戀情敵都去同學會！人妻求丈夫「做1事被拒」 討拍反被嗆：可悲

搶初戀一仇的戰場由學校延續至同學會？台灣有名人妻於網上發文訴說，因要參加同學會，於是要求老公送名牌手袋，讓她可以漂亮地出席，卻遭到拒絕。她強調自己不是愛慕虛榮的人，結婚7年來不曾買名牌或亂花錢，只是因

男友婚宴想辦流水席 台北女酸「鄉下」反遭打臉：比台北1桌2萬還優質

結婚宴客辦流水席會沒面子嗎？有一名女網友在網路發文，表示男友是高雄人，婚宴想辦流水席，但原PO持反對立場，並酸「鄉下人是不是都愛辦流水席」。文章一出，便引來眾多網友砲轟，「覺得自己都市人很厲害？」、「流水席的9000比台北的2萬菜色還優質」。

陳紫渝免費年曆被轉賣「開價16800」 挨轟想錢想瘋了

有最美里長之稱的新北市永和區永福里長陳紫渝，昨天（2日）在其服務處免費發放1000份「紫屬渝你」年曆，前200名還附贈簽名及合照等福利，吸引大批支持者冒雨排隊。然而，事後卻有民眾將年曆丟上網轉賣，喊價甚至衝破萬元，引網友怒批「想錢想瘋了吧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。