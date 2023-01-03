一人3000！提前3個月訂除夕餐被安排「坐走廊」？網：好像美食街

很多人除夕夜懶得在家煮飯，會選擇到飯店或餐廳圍爐，有位網友在三個月前就訂好了三人除夕餐，註明「想坐在靠窗有景的位子」，日前卻接到飯店來電說因為餐廳內客滿，安排他們坐在「餐廳外的走廊」位子，讓他氣炸。

網友在爆料公社發文，說三個月前訂好台中金典酒店除夕餐，昨天接到飯店通知，說因為他們註明要靠窗座位，所以會安排他們坐在餐廳外的走廊上靠近玻璃門的位子，原po不滿三人餐要價九千元(每人2780元另加10%服務費)，也已經付清款項，最後卻被安排坐門口。他大嘆「隨便去個美食街吃應該都更值得」。

網友提前三個月在飯店訂除夕餐，卻被告知最後安排在門邊的位子，讓他很傻眼。訂圖擷自爆料公社

原po貼出和飯店對話，原po質疑「提前三個月訂位只能給這位子？」飯店強調，場內都是10人桌，且已客滿。飯店指出原po有靠窗需求，原po不滿，「靠窗至少是餐廳內」，他表示如果訂位時就提早告知可能坐門口或電梯口，至少可以決定是否要訂位。飯店最後給了客人三個方案，1退費，2改至牛排館，3改外帶。

網友傻眼，「這真的超像美食街走廊的位子」、「好險不是說要靠櫃台一點的，可能當晚還要幫忙支援結帳」、「花9000當泳池大門守衛」、「還不如在社區交誼廳喝咖啡」、「提前訂不就是希望有好的安排，一人3000多不應該是這種待遇」、「阿公家都這樣泡茶的」。

不少人覺得飯店處理很有問題，「最後回覆意思是不差你這組客人，要就來，不要就滾」、「這客服肯定是對手派來臥底的？很成功」、「3個月前訂，沒什麼客人，現在客滿了，換他們挑客人」、「光這客服的回應態度，就值得黑單了這家餐廳」、「還方案1.2.3，根本欠噴」、「公關回應處理真不妥...花錢不一定是大爺，但也絕對不是買罪受好嗎」。也有網友安慰，「至少不是在當天才發現是這種位置，算是不幸中的大幸了」

飯店還要求原po元月3日前要回復，最後原po選擇了退位處理。原po後來表示，因為「跟他們爭論傷腦；受氣，還不如好好自己規劃該怎麼過除夕」。