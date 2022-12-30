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影／想走斑馬線連4台轉彎車都不讓 高雄妹子無奈放棄掉頭

聯合新聞網／ 綜合報導
行人過馬路卻沒有汽機車願意禮讓。圖擷自PTT
行人過馬路卻沒有汽機車願意禮讓。圖擷自PTT

台中北區27日深夜發生公車撞上正在過馬路的一家三口，一對母子在伊拉克籍丈夫面前慘遭輾斃，事故主因是公車駕駛行經路口時未停讓行人釀禍。有網友分享高雄市鳳山車站附近一名行人打算行經斑馬線穿越馬路，卻被接連轉彎的2輛汽車、2輛機車阻擋，最終只好放棄過馬路，掉頭放棄。

PTT網友貼出一段行車紀錄，事發地點為高雄市鳳山車站附近，一名女子試圖行經斑馬線穿越馬路，然而卻接連有車輛轉彎，先是一台白色汽車，接著又有一台黑色汽車，再來又有兩輛機車，而這四台車都完全沒有減速禮讓行人，最終也轉紅燈了，女子只好掉頭放棄。

其他網友紛紛留言「舉手退三步」、「台北行人地獄，那這是什麼等級？」、「熟悉的高雄」、「被撞死你敢走？」、「鄉下地方，沒直接往你身上撞就該感謝了」、「台灣日常！人民水準太低」、「高雄日常。之前常遇到機車越過雙黃線逆向超車，現在四輪也學會這招了」。

還有網友連言「恢復檢舉制，養出一批檢舉達人才能有效遏制」、「我昨天也是走斑馬線被計程車叭」、「高雄隨便個路口站一下，都能看到一堆違規」、「不夠兇狠是過不了馬路的」、「出了台北都一樣喇，一堆搶快亂叭」、「不讓還好，要是你走到非讓不可，還會叭你」、「行人：抱歉我還是回家好了」。

高雄市 交通違規

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