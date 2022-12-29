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聖誕節交換禮物女生竟收「活體動物」 網民斥缺德：無聊當有趣

香港01／ 桃樂斯
有女生發文指自己在聖誕節交換禮物中以咖啡機換取1隻活生生的薑母鴨。（FB「爆料公社」圖片）
有女生發文指自己在聖誕節交換禮物中以咖啡機換取1隻活生生的薑母鴨。（FB「爆料公社」圖片）

大家在剛剛過去的聖誕節收到什麼特別禮物？有台灣女生日前發文，指自己在聖誕節交換禮物環節，以咖啡機換取1隻活生生的薑母鴨，牠被綁上紅色絲帶並放在紙箱中，抽中後哭笑不得。網民對於聖誕送鴨意見兩極，有人大讚送禮者有創意，而且鴨子也很可愛，另一派則斥責送動物行為缺德。

台女在facebook群組「爆料公社發帖並附上1張圖片，問大家聖誕節交換禮物都換到些什麼，「我來，我先…我一台咖啡機換到了一隻活的薑母鴨」。從圖片可見，1隻白色的鴨子被綁上紅色絲帶放在紙箱中。鴨子被抱出時還受到眾人關注，紛紛圍起來拍照。

帖文惹來網民熱烈討論，不少人大讚小鴨子可愛，當寵物飼養也不錯，「今天出遊看到遊客帶著寵物鴨子在散步，所以妳不寂寞，養起來」、「我會很開心耶，終於有新寵物了」、「要用愛與關懷照顧他長大」、「好可愛的鴨」、「我怎麼沒換到這個禮物」、「現在鴨很貴，你不虧」。

有人笑言可以把鴨子煮來吃或者當下年聖誕禮物再交換，「有附配料食材嗎」、「最終會變成全酒薑母鴨」、「進補剛好」、「收到料理比較開心」、「可不可以半隻就好、一隻我怕吃不完」；有留言提議可以在下年聖誕再轉送他人，「把牠養到明年，然後再把牠當聖誕禮物交換」。

部分人批評拿動物當禮物送人的行徑缺德，擔憂最終會被掉棄，「收到這個我真的不會開心…而且我根本不想養寵物，我一定會丟掉」、「用活體當禮物真的缺德，無聊當有趣」、「如果人家不想養，不就亂丟？」、「可憐的鴨子」。有人更揶揄送禮者，「什麼時候才會開始把你家小孩當交換禮物送出去？」。

據台媒報道，女生家裏原本飼養了2隻小狗，很開心為愛犬找了新家人作伴，同時替鴨子取了爆笑名字「鴨美蝶」。她補充「現在鴨子以吃好住好的方式伺候着，目前跟狗狗們還在磨合期」，雖然不知鴨子年齡和性別，但照顧起來都還好。

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文章授權轉載自《香港01》

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