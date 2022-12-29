他好奇「年代感舊旅館怎麼生存？」 網曝1關鍵原因：適合背包客

現在有不少新的飯店，不僅各方面設備齊全，有些還會提供游泳池、健身房、夜景餐廳等等公共空間讓客人使用，但價格往往不便宜。一名網友在路上看到有年代感的旅店，他忍不住好奇，經過多年後裝潢和設備都比不是新飯店，於是想問問，「那這些舊旅館到底是靠什麼維生？」，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他在路上常常看到一些很有年代感的旅店，這些旅店在十幾年前可能很新穎，且生意也很好的旅館，但經過多年後裝潢跟設備都比不上新的旅店，不會會再另外花幾千萬全部打掉重建，於是他想問問，「超舊的旅館都靠什麼生存？還是說最後就變成賣土地？」。

不少網友表示，價格相當便宜，「休息，300，三小時」、「接學校團體啊」、「便宜。工作出差只能住這種，通常都是老人在管理，所以基本沒啥成本一晚才700套房，有電視、冷氣，你去背包客上下舖一晚就要6-7百，這種旅社通常位在車站前」、「靠便宜生存啊，你不知道台灣ㄧ般旅館超貴的嗎？」、「都自宅，有差嗎？」、「沒啥成本吧，地都他的」、「出差補助2000，住600剩下就你的」、「窮的也是有啊，世界又不是只有你」、「新的一晚一萬我也住不起」、「有的有跟社會局簽約給獨居老人住」、「這種真的很適合背包客，高級套房」。

有網友則認為，3、400元的背包客棧通常在景點或市區，缺點是衛浴要共用、要忍受別人打呼聲，且有可能會遇到小偷或變態，旅社的話以前有套房一晚500元，「如果有行李箱，我偏好住旅社那種，至少行李箱可以一直開著，退房時再收，住背包客棧每次拿東西都要開行李箱，拿完再收起來、再鎖，超麻煩，也不用忍受別人打呼或者大便聞人屎味，一天只差100~300值得」。