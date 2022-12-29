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「鳳山傳奇」還在嗎？20年退役老兵憶肉粽 釣出同袍淚讚：仍賣20元

聯合新聞網／ 綜合報導
服兵役示意圖。 圖／聯合報系資料照
服兵役示意圖。 圖／聯合報系資料照

近日政府宣布2024年起義務役延長為1年，引發各界討論，不少退伍前輩懷念起當兵時的生活，以及出沒在軍營附近「小蜜蜂」，更有畢業20年的老學長回憶起號稱「鳳山傳奇」阿鳳姐，直呼「要找時間回去吃肉粽」。

原PO表示，當年在高雄鳳山步兵學校後山高地受訓時，最期待的就是休息時間看到戴著斗笠頭巾的阿鳳姐，在野外打連排班戰鬥課程累了一天，能來顆最愛的阿鳳姐肉粽，簡直是至高無上的幸福，「那種爽感懂的就懂」。不過原PO退役至今已有20年，不知道阿鳳姐是否還在服務，很想再找時間回去吃肉粽。

人稱「鳳山傳奇」的阿鳳姐是出沒在步校後山的小蜜蜂。 圖／翻攝自爆廢公社
人稱「鳳山傳奇」的阿鳳姐是出沒在步校後山的小蜜蜂。 圖／翻攝自爆廢公社

「阿鳳姐」名號一出，立刻吸引網友回覆，「上個月剛吃過還是賣20元」、「上禮拜才吃，真好吃」、「現在還賣20也太佛」、「還要配瘦瓶子裝的冬瓜茶」、「聽說不是交棒給她女兒？」、「好懷念，7年前當兵還有吃過」、「躲散兵坑吃肉粽」、「好懷念～訓練吃肉粽+喝蜂蜜檸檬」、「鳳姐真的是當兵的回憶」、「上禮拜在50機靶場，只看到兩台，以前有四台的說」、「步校伙食差都靠肉粽，但說實在吃一個禮拜就有點膩了…還好受訓才一兩禮拜」。

有網友表示，步校傳聞「沒吃過阿鳳姐，別說你進過步校」，並表示阿鳳姐之所以成為「鳳山傳奇」，就是因為整個後山都是她的地盤，對步校課表比教官還熟，且資歷超老「中將校長還在當學生在步校受訓時就已經在活躍了」，引網狂讚「整座山都是阿鳳的地盤」、「聽說鳳姐比參謀長還知道課表」、「在多偏遠的操課地方都能有鳳姐」、「去醫護所回來不知道去哪裡操課，告訴鳳姐你什麼單位，他會告訴你在哪個靶場上課」、「部隊失聯問阿鳳姐就可以了」、「後山指揮官鳳姐，大概四顆星階級吧」、「以後跟共軍的巷戰就要靠阿鳳姊了」。

此外，步校有阿鳳姐，隔壁工校也有「阿霞姐」，相比騎機車的阿鳳姐，「阿霞是開發財車，東西比較多」、「身為工兵，怎麼可以不投阿霞一票？二階段訓、士官訓、下基地都靠她」、「阿霞飯團真的超大，之前下基地吃到太撐，結果打來的便當都倒掉」。

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