我也想讓啊！駕駛怨行人過馬路「滑手機、慢慢走」：讓完都紅燈了

台灣遭評為「行人地獄」的議題持續受到關注，多數行人都曾碰上過馬路時轉彎車不禮讓的情況，不過也有駕駛出面喊冤，指出自己平時都會禮讓行人，但有些人就是會「慢慢走」，甚至低頭滑手機，等著等著就變紅燈了，「每次都是檢討汽機車，行人呢？」

一名網友近日在臉書「爆怨公社」po出自己的行車紀錄器影片並寫道：「我能禮讓行人 …但是時間不夠要過可以快一點點嗎=_=」貼文一出引發討論，不少駕駛委屈地表示，自己願意讓行人，但行人過馬路總是慢吞吞：「我的行車紀錄調出來，可以找出上百個過馬路低著頭滑手機慢慢逛的」、「超討厭這種滑手機當模特兒伸展台的」、「每次都是檢討汽機車，行人呢？」。

也有駕駛抱怨「等讓完都紅燈了千萬不要過，不然警察再送你一張紅燈右轉」、「禮讓行人可以，但是有些人就是島島阿來（慢慢來），讓到都快變紅燈了」，有人則提到自己會將心比心：「我會開車，有機會過馬路時，都小跑步過去」。

此外，網友也提到其實行人與汽機車對立的情況可以透過交通號誌改善：「人車號誌分流，政府就是不做」、「行人跟汽車號誌沒分開，右轉的全部被行人堵住，塞車就這樣造成的」。

貼文底下當然還是有不少網友對部分駕駛催促行人過馬路的態度感到不以為然：「看到這種發文跟留言就覺得台灣還是繼續當行人地獄吧，觀念連第三世界國家都不如」、「一年會死3000個人在馬路上不是沒有原因」、「不想讓可以直接講」、「不是禮讓，是應讓」。

還有人分享自己在紐約過馬路時主動停下來想讓車子先過，結果他和車子都停下來，他就這樣跟司機對看了5秒，最後司機還是揮手示意讓行人先過，他感嘆的寫道：「台灣司機卻要求行人跑步過馬路…」。