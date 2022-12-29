停車禮讓行人被後車狂叭！網紅吐「5字問候」結局超療癒

日前台中深夜一輛公車轉彎車禍，輾斃斑馬線上一對行人母子，「台灣車輛為何不禮讓行人」掀起熱烈討論。網紅視網膜日前分享經驗，他停車禮讓行人，後方車輛卻狂按喇叭，後來他說了五個字，才讓「三寶」羞愧道歉，結局大快人心。

視網膜在臉書發文，日前開車綠燈要右轉，停車禮讓了斑馬線上的行人，後面轎車不耐煩按了5聲很長的喇叭。視網膜右轉後與那輛車並排等紅燈，對方車窗沒關，駕駛是一位阿姨，他搖下車窗面無表情對阿姨說「聖誕快樂餒」，對方嚇到用雙手遮臉不斷道歉，「對不起，我不是故意的啦！我趕時間。」視網膜笑稱「那表情，真是我看過台灣最美的風景，從來沒有那麼希望紅燈久一點。」

網友笑翻，「最凶狠的人往往都是最面無表情的」、「聖誕快樂⋯好有修養的問候喔」、「是不知道右轉過去99％都會遇上紅燈嗎？」「就是一個舒服」、「阿姨：隔壁車搖下車窗我害怕極了」、「面無表情+聖誕節快樂=殺氣很重XD」、「史上最療癒的聖誕快樂」。

不少人有被撞經驗，「我就是走斑馬線被轉彎車撞倒過的行人」、「走在沒有人行道的路邊，有台汽車從我的右後方擦撞到我手上提的東西，車窗搖下來第一句話是『你行人走路要看路吧？』」、「我綠燈走斑馬線，然後被左轉車撞！一台左轉公車停下來等我過，我走過公車，被一台開很快的計程車撞飛了」。

不少行人走在人行道也很驚恐，「懷孕的時候，綠燈走在斑馬線上被右轉車狂叭，開過去還對我狂罵...過個馬路真的很心驚膽跳」、「我和朋友差點被撞到，當下豎雙中指，駕駛才道歉」、「行人過馬路被按喇叭，直接把手上整袋衛生紙砸上去，連警察都到場關切，衛生紙砸車傷害力0，侮辱力MAX」。

不少人覺得台灣駕駛習慣很差，「我也被叭過，最扯的是對方不耐從右邊要超過我，差點撞到我要禮讓的行人」、「不是只有雞腿當駕照，路上不少人都是用喇叭在開車」、「檢舉違規才有效果，違規魔人不罰不會改」、「我停下來讓行人過，也被後面車追撞」、「我都跟小孩說台灣的車不會讓行人，你們要讓車先過」。